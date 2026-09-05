Disavventura in zona Tecet a Lecco: due ragazzi bloccati e soccorsi dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

Complesso intervento di soccorso tecnico urgente nella giornata odierna per i Vigili del Fuoco, chiamati ad agire nella zona di Tecet, nel territorio comunale di Lecco, per aiutare due ragazzi rimasti bloccati e in forte difficoltà.

Le operazioni hanno visto la collaborazione tra le forze di terra e i mezzi aerei del Corpo Nazionale. Sul posto sono intervenute le squadre specializzate SAF (Speleo Alpino Fluviali) del Comando provinciale di Lecco, coordinate con il Reparto Volo arrivato a bordo dell’elicottero di soccorso arrivato da Malpensa.

Una volta individuati e raggiunti dai soccorritori, i due giovani sono stati messi in sicurezza e recuperati mediante l’utilizzo del verricello. Successivamente sono stati trasportati in una zona sicura, concludendo l’intervento senza ulteriori complicazioni.