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Disavventura in zona Tecet a Lecco: due ragazzi bloccati e soccorsi dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

Intervento delle squadre SAF del Comando cittadino e del Reparto Volo. I giovani sono stati recuperati con il verricello e portati in salvo

Generico 31 Aug 2026

Complesso intervento di soccorso tecnico urgente nella giornata odierna per i Vigili del Fuoco, chiamati ad agire nella zona di Tecet, nel territorio comunale di Lecco, per aiutare due ragazzi rimasti bloccati e in forte difficoltà.

Le operazioni hanno visto la collaborazione tra le forze di terra e i mezzi aerei del Corpo Nazionale. Sul posto sono intervenute le squadre specializzate SAF (Speleo Alpino Fluviali) del Comando provinciale di Lecco, coordinate con il Reparto Volo arrivato a bordo dell’elicottero di soccorso arrivato da Malpensa.

Una volta individuati e raggiunti dai soccorritori, i due giovani sono stati messi in sicurezza e recuperati mediante l’utilizzo del verricello. Successivamente sono stati trasportati in una zona sicura, concludendo l’intervento senza ulteriori complicazioni.

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Pubblicato il 05 Settembre 2026
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