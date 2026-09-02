Diventare volontari di Croce Rossa: a Varese una serata per conoscere il nuovo corso

Mettere a disposizione il proprio tempo per gli altri, acquisire nuove competenze, lavorare in squadra e contribuire concretamente alla propria comunità. È questo il significato del volontariato in Croce Rossa Italiana, un’esperienza che ogni anno porta nuove persone a entrare a far parte dell’Associazione.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese apre nuovamente le porte a chi desidera conoscere più da vicino il mondo della Croce Rossa e intraprendere il percorso per diventare volontario o volontaria.

La serata di presentazione

L’appuntamento è per lunedì 14 settembre alle ore 20.30, presso la sede del Comitato di Varese, in via Jean Henry Dunant 2. L’incontro sarà l’occasione per conoscere il Comitato, le attività svolte quotidianamente sul territorio e i diversi ambiti nei quali operano volontarie e volontari. Sarà inoltre possibile ricevere tutte le informazioni sul percorso formativo, sulle modalità di partecipazione e sulle attività che possono essere svolte al termine della formazione.

Il corso al via il 5 ottobre

Il corso prenderà il via lunedì 5 ottobre e rappresenterà il primo passo per entrare nella grande comunità della Croce Rossa Italiana. La formazione consentirà agli aspiranti volontari di acquisire le conoscenze necessarie per iniziare il proprio percorso e, successivamente, individuare gli ambiti nei quali mettere a disposizione tempo, competenze e attitudini.

Il volontariato in Croce Rossa, sottolinea l’Associazione, non significa soltanto prestare il proprio tempo: significa formarsi, collaborare, essere parte di una squadra e contribuire a costruire una comunità più preparata, inclusiva e solidale.

Le parole del Comitato di Varese

«Ogni persona può portare in Croce Rossa qualcosa di diverso: il proprio tempo, le proprie competenze, la propria esperienza o semplicemente la voglia di imparare e di mettersi in gioco – sottolinea il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana – La serata del 14 settembre vuole essere innanzitutto un’occasione per conoscerci e capire insieme se questa esperienza può essere il modo giusto per fare la propria parte nella comunità».

La serata è aperta a tutte le persone interessate a conoscere il percorso.

L’appuntamento

Presentazione del corso per aspiranti volontari CRI

Lunedì 14 settembre 2026 – ore 20.30

Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese

Via Jean Henry Dunant 2 – Varese

Inizio corso: lunedì 5 ottobre 2026

Per informazioni: aspiranti.volontari@crivarese.it