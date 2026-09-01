Domenica 13 settembre l’ultima messa a Gallarate di don Fabio Stevenazzi
Il "prete-cavaliere" saluterà la Comunità pastorale con la celebrazione solenne delle 18,30. Il prossimo incarico sarà in Valceresio
È ormai prossimo il momento del commiato da Gallarate per don Fabio Stevenazzi, il sacerdote originario di Lozza che si appresta lasciare la Comunità Pastorale San Cristoforo come annunciato nel giugno scorso.
Dopo sette anni di servizio a Gallarate, don Fabio si sposterà in Valceresio dove proseguirà il proprio ministero nella Comunità Pastorale Madonna d’Useria che comprende le parrocchie di Induno Olona e Arcisate.
La cerimonia di saluto è prevista per domenica 13 settembre: alle 18,30 sarà celebrata la messa solenne nella basilica di Santa Maria Assunta dopo la quale è stato previsto un momento di festa, idele per chi volesse salutare di persona il sacerdote.
La storia di don Fabio è, tra l’altro, particolarmente interessante: prima di essere consacrato prete infatti lavorò per diversi anni come medico d’emergenza al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Lasciò la professione sanitaria nel 2014 ma nel 2020, quando scoppiò l’epidemia di Covid, volle indossare di nuovo il camice e fu in prima linea contro i contagi a Busto Arsizio, con il permesso dell’arcivescovo.
Quell’esperienza gli valse nel giugno del 2020 l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana conferita dal presidente Sergio Mattarella, all’interno del primo gruppo di cittadini premiati per essersi distinti nel servizio alla comunità durante l’emergenza coronavirus.
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