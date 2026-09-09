Bodio Lomnago
Domenica di festa a Bodio Lomnago con la patronale di Santa Maria Nascente
La giornata si apre con la Messa solenne e prosegue con la tradizionale processione, lo sport e la cena, prima degli spettacoli Gin Fit Show e Fire Moon e della musica di Radio Village Network
Tradizione, fede, sport e spettacolo si incontrano domenica 13 settembre a Bodio Lomnago, dove torna per la seconda edizione la Festa Patronale di Santa Maria Nascente. Una giornata che accompagnerà il paese dalla mattina fino a tarda sera, con appuntamenti pensati per coinvolgere adulti, giovani e famiglie.
Il programma prende il via alle 10.30 con la Santa Messa solenne, primo momento della giornata dedicato alla celebrazione della patrona.
Nel pomeriggio le celebrazioni religiose proseguono alle 17.30 con la tradizionale processione per le vie del paese, momento centrale della festa.
A partire dalle 18 spazio invece allo sport, con un torneo di calcio e un torneo di pallavolo.
Dopo gli appuntamenti religiosi e sportivi, la festa continua a tavola. Alle 20 è prevista la cena, per la quale gli organizzatori consigliano la prenotazione anticipata.
La serata prosegue dalle 21 con il Gin Fit Show. Alle 22 sarà invece la volta dello spettacolo Fire Moon, mentre dalle 22.45 la musica di Radio Village Network accompagnerà l’ultima parte della festa.
Il programma completo di domenica 13 settembre
Ore 10.30 – Santa Messa solenne
Ore 17.30 – Processione per le vie del paese
Ore 18 – Torneo di calcio e torneo di pallavolo
Ore 20 – Cena
Ore 21 – Gin Fit Show
Ore 22 – Fire Moon
Ore 22.45 – Musica e ballo con Radio Village Network
Come prenotare la cena
Per la cena delle ore 20 è consigliata la prenotazione. È possibile riservare il proprio posto contattando i numeri 392 4964392 oppure 345 2285972.
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