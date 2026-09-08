Domenica il centro si riempie di musica: torna “Saronno in Vinile”
L’appuntamento è per domenica 13 settembre dalle 10 alle 18 in corso Italia. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia
Una domenica dedicata alla musica “fisica”, al fascino del vinile e alla cultura del collezionismo. Arriva in città una nuova edizione di “Saronno in Vinile“, iniziativa che porterà in corso Italia 18 espositori e una grande quantità di dischi, memorabilia e oggetti legati al mondo della musica.
L’appuntamento è per domenica 13 settembre dalle 10 alle 18.
L’iniziativa dell’associazione 33&45
L’iniziativa dell’associazione 33&45 trasformerà corso Italia in un vero e proprio punto di incontro per appassionati, collezionisti e semplici curiosi. Una giornata nel segno dei 33 e 45 giri, con espositori pronti a proporre musica in diversi formati e generi, insieme a memorabilia e tutto ciò che ruota attorno alla cosiddetta vinyl culture.
Un’occasione per andare alla ricerca del disco che manca alla propria collezione, riscoprire un album del passato oppure semplicemente lasciarsi incuriosire da copertine, supporti e oggetti che raccontano decenni di storia musicale.
L’evento, arrivato al settimo anno consecutivo con il costante supporto del Comune di Saronno – Area Cultura, punta ancora una volta a trasformare il centro cittadino in una grande festa all’aperto dedicata alla passione per la musica.
Una festa per tutti
La formula è quella di una manifestazione accessibile a tutti, non soltanto agli appassionati più esperti. Accanto ai collezionisti, infatti, l’appuntamento si rivolge anche a chi vuole avvicinarsi al mondo del vinile e della musica su supporto fisico, riscoprendo il piacere di sfogliare le copertine, cercare tra gli scaffali e ascoltare la musica lontano dall’immediatezza delle piattaforme digitali.
L’ingresso è libero e l’iniziativa è confermata anche in caso di maltempo.
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