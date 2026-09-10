Domenica torna a Saronno il grande torneo di scacchi per il Trofeo De Marco

Una domenica per tutti gli appassionati di scacchi con il grande torneo di scacchi valido per il 4° Trofeo De Marco Ingegneria e Costruzioni organizzato da ScacchiSaronno.

La manifestazione si svolgerà domenica 13 settembre nella sede Chiostro Art di viale Santuario 11 e sarà aperta a tutti, senza distinzione di età o livello. Una proposta pensata quindi non soltanto per gli scacchisti più esperti, ma anche per chi vuole avvicinarsi al gioco e trascorrere un pomeriggio all’insegna della sfida sulla scacchiera.

Il programma prevede le iscrizioni alle 14, mentre il torneo prenderà il via alle 15. Le premiazioni sono previste alle 18.30.

La competizione si svolgerà con il sistema svizzero su sei turni, con un tempo di riflessione di 15 minuti. Sono previste sezioni dedicate a juniores, adulti e giocatori ipovedenti e non vedenti, con premi per i primi tre classificati e riconoscimenti per la miglior donna, l’over 70 e la categoria ipo-non vedenti.

Non mancheranno i premi: in palio coppe, medaglie, scacchiere e libri, per una manifestazione che punta a coinvolgere un pubblico ampio e a valorizzare la pratica degli scacchi in città.

La quota unica di iscrizione è di 10 euro e rappresenta un contributo a sostegno della scuola scacchi ciechi, dando così alla giornata anche una finalità di solidarietà e inclusione.

Per partecipare è possibile effettuare la preiscrizione contattando Luigi Corradi al 371 1179430 oppure Giorgio Ferloni al 3891550848, anche tramite WhatsApp, o scrivendo all’indirizzo scacchisaronnova@gmail.com.

L’iniziativa è organizzata da ScacchiSaronno, con il patrocinio della Città di Saronno e la collaborazione dell’ASD Scacchistica Cerianese. Gli organizzatori ricordano inoltre che, per i minorenni, i genitori possono occuparsi dell’iscrizione ma non possono rimanere nei locali del torneo. È inoltre prevista la liberatoria per le fotografie e la loro divulgazione relativa ai partecipanti.