Dopo 800 chilometri e 40 giorni di cammino, Cristian e Mara sono arrivati a casa: l’ultima tappa con tutti i cani e tanti amici

Il viaggio è arrivato al traguardo. Cristian Biasio e Mara Migliorini sono tornati a casa dopo una lunga traversata a piedi attraverso le Alpi, partita da Ventimiglia e conclusa questa mattina a Cuveglio.

Ad aspettarli, all’arrivo alle Delizie di Cuveglio, c’erano tanti amici, pronti a festeggiare con loro la fine di un’avventura lunga circa 800 chilometri, affrontata passo dopo passo con un obiettivo preciso: portare l’attenzione sul tema delle adozioni dei cani che ancora aspettano una famiglia nei canili.

L’ultima tappa è stata quella da Laveno a Cuveglio, circa 12 chilometri percorsi in compagnia di diverse persone che hanno voluto condividere con Cristian e Mara l’ultimo tratto del viaggio. Altri amici hanno invece scelto di aspettarli direttamente al traguardo, trasformando l’arrivo in una vera festa.

L’ultima tappa con tutti e quattro i cani

Per chiudere il viaggio, Cristian e Mara hanno voluto accanto a sé tutti e quattro i cani che, a staffetta, li hanno accompagnati durante la traversata: Nanà, Sammy, Akira e Ice.

Un’immagine particolarmente significativa, perché proprio loro sono stati tra i protagonisti dell’impresa. Quattro cani adottati, che hanno affrontato soltanto i tratti compatibili con le loro condizioni e possibilità, alternandosi lungo il percorso.

La scelta di portarli tutti insieme nell’ultima tappa ha così trasformato gli ultimi chilometri in una sorta di abbraccio collettivo, con persone e cani a condividere il ritorno a casa.

Da Ventimiglia a Cuveglio, un viaggio per parlare di adozioni

La traversata era iniziata il 27 luglio da Ventimiglia. Per Cristian e Mara non si trattava semplicemente di una nuova sfida sportiva o di un lungo viaggio in montagna.

Il messaggio che hanno voluto portare lungo gli 800 chilometri era quello della possibilità di una seconda vita per i cani adottati dai canili. Tutti i loro cani, infatti, sono stati adottati. Nanà proviene dal canile di lefoto id=, mentre Sammy, Akira e Ice sono stati adottati da canili dell’Abruzzo.

«Il nostro intento non è quello di dare visibilità alla nostra passione per la montagna, ma al tema dei cani abbandonati che aspettano una famiglia», avevano spiegato prima della partenza. L’obiettivo era dimostrare, attraverso la loro stessa esperienza, che un cane adottato può diventare un compagno di vita e di avventura.

Vent’anni e 40mila chilometri di cammini

Cristian e Mara sono abituati ai lunghi percorsi. Si sono conosciuti proprio durante una camminata in montagna e negli anni hanno trasformato questa passione in una parte importante della loro vita insieme.

In circa vent’anni hanno percorso 40mila chilometri a piedi, attraversando le Alpi, le Dolomiti e i Pirenei e affrontando cammini anche in Islanda e in altri Paesi.

Questa volta, però, il viaggio aveva un significato ulteriore: mettere la loro esperienza al servizio di una causa a cui tengono particolarmente.

La staffetta a quattro zampe

Durante la traversata i quattro cani si sono alternati per evitare di sottoporli a sforzi eccessivi. Ogni sette-otto giorni amici e parenti raggiungevano la coppia per portare il necessario, recuperare il cane che aveva completato il proprio tratto e accompagnare quello pronto a ripartire.

Una vera staffetta a quattro zampe, pensata prima di tutto nel rispetto del benessere degli animali.

E proprio per questo l’arrivo di oggi, con Nanà, Sammy, Akira e Ice tutti insieme, assume un valore particolare.

Il brindisi a Cuveglio

Dopo l’ultimo tratto di strada, l’arrivo alle Delizie di Cuveglio ha raccolto amici e sostenitori per il brindisi finale.

Una festa semplice e affettuosa per celebrare non soltanto la conclusione di una grande traversata, ma soprattutto il messaggio che Cristian e Mara hanno portato con sé per tutto il cammino: un cane adottato non è un limite, ma una possibilità in più. «Se, grazie a questi 800 chilometri, anche solo un cane riuscirà a trovare una famiglia, per noi sarà il premio più bello».

Cristian e Mara a Materia il 12 ottobre

La Grande Traversata Alpina che i due camminatori hanno affrontato con i loro cani è un itinerario ricco di meraviglie, che può essere percorso anche a singole tappe. Cristian e Mara ce la racconteranno, insieme alla loro esperienza, nella serata del 12 ottobre. (A breve su Varesenews il link per partecipare alla serata)