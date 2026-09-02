Dopo le vacanze riapre Be Net 2: il programma di settembre dello Spazio Giovani di Saronno
Tra le proposte podcasting, scrittura autobiografica, laboratori musicali, giochi da tavolo, creatività e un watch party dedicato agli anime
Dopo la pausa estiva domani, giovedì 3 settembre, riapre Be Net 2 – Spazio Giovani di Saronno, con un calendario di iniziative gratuite che accompagnerà i ragazzi per tutto il mese di settembre.
Podcast e scrittura autobiografica
Torna Young Podcasting, il laboratorio dedicato al mondo del podcast, in programma giovedì 3 settembre dalle 20.30 alle 23, martedì 15 settembre dalle 20.30 alle 23.30 e martedì 29 settembre dalle 20.30 alle 23.30. Allo stesso tema del racconto di sé, è dedicato anche Io-lab, il laboratorio di scrittura autobiografica: due gli appuntamenti, venerdì 11 e venerdì 25 settembre, entrambi dalle 18 alle 21.
Musica, giochi e creatività
Giovedì 17 settembre, dalle 21 alle 23.30, Lab Musica, laboratorio musicale aperto a tutti in collaborazione con Street Art Academy.
Spazio anche al gioco con Ludika, giochi da tavolo, in programma venerdì 18 settembre e venerdì 25 settembre, sempre dalle 14.30 alle 17.30. Sabato 19 settembre, dalle 15 alle 17.30 è invece la volta di Filo&Fantasia, laboratorio creativo.
Watch party e gruppo di lettura
Mercoledì 23 settembre, dalle 21 alle 23 è in programma il Watch Party “Anime.rem”, una serata dedicata alla visione condivisa di anime.
Il mese si chiude martedì 30 settembre, dalle 15 alle 16.30 alla Fondazione Daimon, con il Gruppo di lettura, l’appuntamento pensato per chi vuole condividere letture e riflessioni in compagnia.
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