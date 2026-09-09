Dopo lo stop alla vendita di Villa Colombo, l’opposizione chiede le dimissioni del sindaco di Oggiona con Santo Stefano
La lista Progetto Comune attacca l’amministrazione dopo il parere negativo della Soprintendenza. "Ha paralizzato la vita amministrativa concentrandosi sulla vendita della villa. Politicamente ha fallito"
Lo stop della Soprintendenza alla vendita di Villa Colombo riaccende lo scontro politico a Oggiona con Santo Stefano. Dopo il parere negativo che ha fermato il progetto di alienazione dello storico immobile comunale, la lista di minoranza Progetto Comune va all’attacco dell’amministrazione guidata dal sindaco Franco Ghiringhelli e ne chiede le dimissioni.
La decisione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Lombardia ha messo fine, almeno nelle condizioni attuali, a un’operazione sulla quale l’amministrazione aveva puntato molto. La commissione competente ha motivato il diniego con il rischio di un grave impoverimento del patrimonio immobiliare pubblico. Ghiringhelli, definendo «incomprensibili» le motivazioni, ha annunciato che non si ricandiderà alle prossime elezioni comunali: la possibilità di vendere Villa Colombo e utilizzare le risorse ottenute dall’alienazione era infatti, secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, una condizione per una sua nuova candidatura.
Ed è proprio da qui che parte l’affondo dell’opposizione. «L’amministrazione ha paralizzato la vita amministrativa, ha tenuto in scacco il paese, concentrandosi esclusivamente sulla vendita della villa» sostiene Enzo Lazzetera, consigliere comunale di Progetto Comune. «Da questo punto di vista politicamente ha fallito. Tanto più che la vendita non era neppure nel programma elettorale: l’ipotesi è comparsa solo una volta che il sindaco era in carica».
Una vicenda che negli ultimi due anni ha alimentato un confronto molto acceso in paese. Nel giugno 2025 si era arrivati anche a un referendum consultivo, che non aveva però raggiunto il quorum: alle urne si erano presentati 635 elettori. La vendita aveva incontrato l’opposizione della minoranza, di una parte della cittadinanza e di un comitato contrario all’alienazione.
Per Progetto Comune, tuttavia, il giudizio negativo non riguarda soltanto Villa Colombo, ma più in generale l’operato dell’amministrazione. Lazzetera elenca una serie di interventi che, a giudizio della minoranza, non sono stati portati a termine: «Non ha di fatto realizzato nessuno degli obiettivi dichiarati, tra cui la palestra a Oggiona con i fondi Pnrr, la ristrutturazione del teatro e l’abbattimento della torre piezometrica per migliorare l’aspetto paesaggistico intorno alla chiesa di San Vittore».
La Soprintendenza blocca la vendita di Villa Colombo a Oggiona. Il sindaco: “Non mi ricandido”
Toni ancora più duri sono contenuti nel messaggio pubblicato sui social dalla lista. Progetto Comune parla di «un altro fallimento da parte del sindaco e della sua maggioranza», giudicandolo particolarmente significativo dal punto di vista politico proprio per il tempo e le energie dedicati al progetto di alienazione. Secondo la minoranza, la scelta avrebbe di fatto «bloccato il paese per due anni», tra assemblee pubbliche, referendum e dibattito politico.
La conclusione dell’opposizione è quindi una richiesta esplicita al primo cittadino. «Se già non ha intenzione di ricandidarsi – conclude Lazzetera – meglio che il sindaco si dimetta».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Felice su Identificato dalla Polizia locale l'uomo che gettava rifiuti nel torrente a Carnago
MarcoKK su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
ffabiusme78 su Gallarate piange Giovanni Mariani, per decenni alla guida della Biblioteca Civica
lenny54 su Gli audio che hanno travolto Claudio Zali e la morte di “Sabrina”: il caso che scuote il Ticino
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.