Doppia festa il 12 settembre a Saronno con la Notte Bianca e l’ottava edizione dello Sbaracco

Sabato 12 settembre il centro storico di Saronno si anima con due appuntamenti in contemporanea: la Notte Bianca di Fine Estate e l’ottava edizione dello Sbaracco. Un evento che porterà in città venti artisti, quattro concerti di musica live, sei spettacoli di danza, cinque dj set, tre esibizioni circensi e numerose attività aperte tra negozi e locali di somministrazione.

Tre parate itineranti tra le vie del centro

La programmazione artistica della Notte Bianca, curata da Eventificio Srl, vedrà il coinvolgimento attivo di negozi, associazioni sportive, bar e ristoranti del centro, che per l’occasione proporranno momenti di intrattenimento con offerte food e beverage in pieno stile “notte bianca”.

Dalle 20 fino a mezzanotte, tre grandi parate itineranti – con attori, trampolieri, musiche diffuse ed elementi scenografici – si alterneranno lungo tre percorsi guidati nel cuore della città. “La Materia dei Sogni” sarà un corteo poetico in cui personaggi sospesi tra realtà e immaginazione accompagneranno il pubblico in un’atmosfera onirica, tra palloncini colorati e note musicali. “Passeggiata a Giverny” sarà invece una performance ispirata alle celebri opere e ai colori di Claude Monet. Infine “Souvenir de Voyage” proporrà una parata romantica tra ombrelli bianchi e abiti eleganti, per evocare la leggerezza delle passeggiate d’altri tempi.

Il dress code della serata sarà il bianco: i partecipanti sono invitati a indossare almeno un dettaglio di questo colore, per contribuire a rendere la serata ancora più suggestiva.

Lo Sbaracco di Fine Estate

Ad arricchire l’evento torna l’ottava edizione dello Sbaracco di Fine Estate. I negozianti del centro cittadino che aderiscono all’iniziativa offriranno occasioni d’acquisto, un’occasione per vivere lo shopping serale passeggiando tra le vie pedonali. Confermata anche la presenza degli ambulanti, con una novità rappresentata da una selezione di stand proposti dalla Pro Loco di Saronno.

Un lavoro di squadra per la città

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Saronno e Confcommercio Saronno, attraverso il collaudato strumento del Distretto Urbano del Commercio.

«La Notte Bianca del prossimo 12 settembre è anche, però, un’occasione preziosa per riscoprire ciò che rende viva Saronno: i nostri negozi di vicinato e la passione di chi li anima – dice Francesca Rufini, assessora al Commercio e Attività Produttive del Comune di Saronno – Passeggiare lungo le vie luminose della città, facendo shopping al fresco della sera e approfittando delle occasioni speciali dello sbaracco, è il modo migliore per sostenere chi ogni giorno vive e fa vivere il nostro territorio. Il mio invito a tutti i cittadini e ai visitatori è quello di lasciarsi incuriosire, esplorare anche le vie meno battute e varcare la soglia delle nostre attività: troverete la professionalità, il sorriso e l’accoglienza unica che solo i negozianti di vicinato sanno offrire».

Cittadini e visitatori sono invitati a seguire i canali web e social ufficiali del Distretto Urbano del Commercio (DUC Saronno), di Confcommercio Saronno e del Comune di Saronno, dove saranno pubblicati gli orari dettagliati, le mappe dei percorsi, le attività dello Sbaracco e gli aggiornamenti in tempo reale.

(immagine d’archivio: la Notte Bianca 2024 da una foto di Andrea Preti)