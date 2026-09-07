Doppia nomination ai Premi Le Maschere del Teatro Italiano 2026 per “Misurare il salto delle rane” del cazzaghese Gabriele Di Luca
Il testo firmato dal drammaturgo e regista originario di Cazzago Brabbia, concorre nella categoria "Miglior autore di novità italiana". In lizza anche l'attrice Chiara Stoppa. Prima della cerimonia, il 18 settembre i candidati saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente Mattarella
Ancora riconoscimenti per Gabriele Di Luca e per la sua Carrozzeria Orfeo, la compagnia fondata dal regista e drammaturgo originario di Cazzago Brabbia insieme a Massimiliano Setti e Luisa Supino nel 2007.
Lo spettacolo “Misurare il salto delle rane” centra infatti una doppia candidatura alla XXIII edizione dei Premi Le Maschere del Teatro Italiano 2026. Il lavoro di Di Luca entra nella terna finale per la sezione “Miglior autore di novità italiana”, mentre l’attrice Chiara Stoppa concorre nella categoria “Miglior attrice non protagonista”.
Da Cazzago Brabbia al successo: il «crime di lago» di Gabriele Di Luca conquista Varese
Alla vigilia del Gran Galà di premiazione previsto al Teatro Argentina di Roma e in differita su Rai Uno, la giornata di venerdì 18 settembre vedrà tutti i candidati alla vittoria finale ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un importante traguardo che conferma il valore nazionale del percorso artistico avviato dal drammaturgo varesotto e dal cast della sua compagnia.
Non è la prima nomination per Di Luca, che in passato aveva già conquistato il premio come miglior autore e attrice con Cusus Clan oltre a ottenere candidature per la regia e per la drammaturgia di Miracoli Metropolitani.
Lo spettacolo Le rane prosegue intanto la sua risposta di pubblico, superando i 30.000 spettatori complessivi e preparandosi a proseguire la tournée nelle principali città italiane tra cui Milano, Torino e Roma con una sessantina di repliche già in calendario. In parallelo, da gennaio si preannuncia il debutto della nuova produzione intitolata Fuggire, cadere e altre cose inutili.
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