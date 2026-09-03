Doppio Open Day nei Punti Nascita degli ospedali di Tradate e di Cittiglio

Una giornata per conoscere da vicino i luoghi della nascita e incontrare i professionisti che accompagnano le famiglie durante gravidanza, parto e primi momenti dopo la nascita. Sabato 26 settembre 2026 i Punti Nascita degli ospedali di Tradate e Cittiglio organizzano un doppio Open Day rivolto ai futuri genitori.

L’iniziativa dell’ASST Sette Laghi permetterà alle coppie di visitare gli ambienti, conoscere i percorsi assistenziali e confrontarsi direttamente con gli operatori, raccogliendo informazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza il momento del parto.

Gli orari a Cittiglio e Tradate

All’Ospedale di Cittiglio l’appuntamento è al secondo piano, nell’area di Ostetricia e Ginecologia. L’accesso è libero dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.

All’Ospedale di Tradate, invece, l’Open Day si svolge al secondo piano, nella Sala Parto, dalle 9 alle 16.

L’obiettivo è offrire alle famiglie un’occasione diretta per conoscere ambienti, servizi e professionisti e approfondire i percorsi dedicati alla gravidanza, al parto e alla nascita.

I nati tre punti nascita dell’ASST Sette Laghi

I dati aggiornati al 9 agosto 2026 fotografano l’attività dei Punti Nascita dell’ASST Sette Laghi. Dall’inizio dell’anno sono state registrate 1.561 nascite all’Ospedale Del Ponte di Varese, 316 a Tradate e 223 a Cittiglio.