Doppio Open Day nei Punti Nascita degli ospedali di Tradate e di Cittiglio
Sabato 26 settembre si potranno visitare gli ambienti dedicati alla maternità e incontrare i professionisti dell’ASST Sette Laghi. Fino al 9 agosto scorso i nati al Galmarini erano 316 e 223 al Pia Luvini. Il Del Ponte di Varese erano 1.561
Una giornata per conoscere da vicino i luoghi della nascita e incontrare i professionisti che accompagnano le famiglie durante gravidanza, parto e primi momenti dopo la nascita. Sabato 26 settembre 2026 i Punti Nascita degli ospedali di Tradate e Cittiglio organizzano un doppio Open Day rivolto ai futuri genitori.
L’iniziativa dell’ASST Sette Laghi permetterà alle coppie di visitare gli ambienti, conoscere i percorsi assistenziali e confrontarsi direttamente con gli operatori, raccogliendo informazioni utili per affrontare con maggiore consapevolezza il momento del parto.
Gli orari a Cittiglio e Tradate
All’Ospedale di Cittiglio l’appuntamento è al secondo piano, nell’area di Ostetricia e Ginecologia. L’accesso è libero dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.
All’Ospedale di Tradate, invece, l’Open Day si svolge al secondo piano, nella Sala Parto, dalle 9 alle 16.
L’obiettivo è offrire alle famiglie un’occasione diretta per conoscere ambienti, servizi e professionisti e approfondire i percorsi dedicati alla gravidanza, al parto e alla nascita.
I nati tre punti nascita dell’ASST Sette Laghi
I dati aggiornati al 9 agosto 2026 fotografano l’attività dei Punti Nascita dell’ASST Sette Laghi. Dall’inizio dell’anno sono state registrate 1.561 nascite all’Ospedale Del Ponte di Varese, 316 a Tradate e 223 a Cittiglio.
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