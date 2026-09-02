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DoveSiCanta riprende: prima a Materia, poi il tour a Brenta. E l’Accademia Solevoci riapre con tutta la stagione

Riparte il progetto partecipativo di Solevoci APS che porta il canto corale nei luoghi della socialità. Primo appuntamento il 4 settembre a Materia, poi la tappa di Brenta. Al via anche la nuova stagione dell'Accademia Solevoci con laboratori e corsi per tutte le età

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C’è un momento preciso in cui DoveSiCanta funziona: quando qualcuno che pensava di non saper cantare apre la bocca e scopre che, dentro a un gruppo, la voce viene da sola. Non è un caso, e non è magia. È il risultato di un format pensato esattamente per questo: togliere di mezzo la paura di stonare e mettere al centro il piacere di fare qualcosa insieme.

Il progetto è di Solevoci Aps, l’associazione varesina attiva dal 1994 nella musica vocale. L’idea è semplice quanto efficace: portare il canto corale fuori dalle sale prove e dentro ai luoghi dove le persone già si ritrovano — locali, piazze, parchi. Nessuna preparazione richiesta, nessun livello minimo. Si arriva, si ascolta, si canta.

A guidare le serate sono Federica Rini, che cura la facilitazione e la direzione musicale, e Christian Tassi al pianoforte. Due figure che nell’associazione si occupano da anni di far sentire le persone a proprio agio davanti a una nota, e che in questi appuntamenti portano quella stessa capacità in contesti inaspettati.
La nuova stagione musicale comincia venerdì 4 settembre alle 21 da Materia, la sede di VareseNews a Castronno. È la prima serata dell’anno, e anche il modo in cui Solevoci rimette in moto il progetto dopo l’estate: non con un comunicato, ma con una serata vera, in un posto dove la gente viene per stare bene.

Il tour: Brenta torna su grande richiesta

Già confermata la prima tappa fuori città. Sabato 19 settembre alle 21, Dove Si Canta arriva al Parco Felice Ramorino di Brenta. La data non è casuale: la scorsa edizione aveva richiamato molte più persone del previsto, e la richiesta di tornare era arrivata forte e chiara. Come già l’anno scorso, l‘ingresso è su prenotazione — il formato che permette di gestire la serata nel modo giusto e garantire a chi arriva uno spazio e un’esperienza all’altezza.
Chi ha già partecipato sa cosa aspettarsi. Chi non c’era può immaginarlo così: un parco, la sera di settembre, un gruppo di persone che non si conoscono tutte e che mezz’ora dopo stanno cantando a più voci. Senza microfono, senza spartito. Con qualcuno che guida, e con la scoperta — ogni volta — che cantare insieme è più facile di quanto si pensi.

Settembre è anche l’inizio dell’anno all’Accademia Solevoci

Dove Si Canta non è che il primo appuntamento di una stagione che in settembre riparte su tutti i fronti. L’Accademia Solevoci — la scuola di musica vocale in Via Guicciardini 128 a Varese — riapre con l’intero ventaglio di laboratori corali: dalla propedeutica musicale per i più piccoli (dai 3 anni) fino al Gospel Lab e al Vocal Movie per adulti, passando per il Mini Kids Lab, il Kids Lab e il Pop Lab per ragazzi e adolescenti. Gruppi per ogni età, in cui si canta insieme, si impara ad ascoltare e si lavora verso i concerti di fine anno.

Per chi preferisce un percorso individuale, l’Accademia offre lezioni di canto — jazz e pop, musical, soul e gospel — oltre a pianoforte, chitarra, ear training e teoria. Quest’anno aprono due classi nuove di canto: negli anni scorsi il calendario era spesso pieno, e chi arrivava tardi aspettava la stagione successiva. Il momento per iscriversi è adesso.

A fianco dei laboratori, l’associazione mantiene i suoi cori da concerto: formazioni che si entrano per audizione e che nel corso dell’anno si esibiscono anche nei tre festival organizzati da Solevoci a Varese — il Solevoci Festival, In Canto a Varese e Varese Gospel & Soul, per un pubblico complessivo che sfiora le ottomila presenze.

Le presentazioni dei corsi e dei laboratori iniziano il 5 settembre. L’anno accademico parte il 14 settembre 2026. Per informazioni su Dove Si Canta, sull’Accademia e su tutte le attività: solevoci.it · 335 199 0411 · info@solevoci.it

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Pubblicato il 02 Settembre 2026
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