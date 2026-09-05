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Dramma al Rally 1000 Miglia: auto esce di strada e travolge uno spettatore, morto 63enne

L'incidente mortale è avvenuto durante la prova speciale a Bione, in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso immediatamente la manifestazione

Generico 31 Aug 2026

Un tragico incidente ha segnato la 49ª edizione del Rally 1000 Miglia nel pomeriggio di sabato 5 settembre sulle strade della provincia di Brescia.

Un uomo di 63 anni, residente a Torino e giunto in Lombardia con la moglie per seguire la competizione, ha perso la vita dopo essere stato investito da una vettura in gara.

Il fatto è avvenuto lungo la prova speciale “Bione”. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto numero 42 è uscita dalla sede stradale alla penultima curva del tracciato, travolgendo lo spettatore che assisteva al passaggio dei veicoli. A causa dell’impatto, le ferite riportate dal 63enne si sono rivelate fatali.

A seguito dell’accaduto, la direzione di gara ha disposto l’immediata sospensione definitiva della manifestazione, valida come quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger 2026. Al momento dell’interruzione la classifica vedeva al comando Andrea Crugnola e terzo Giò Di Palma, entrambi piloti varesini.

La giornata era stata già segnata in precedenza dall’uscita di strada di un’altra vettura finita in una scarpata senza gravi conseguenze .

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Pubblicato il 05 Settembre 2026
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