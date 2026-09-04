Due giorni dedicati alla cura e al ricordo: a Gavirate la nuova edizione dell’Alzheimer Fest

Il fine settimana del 5 e 6 settembre vedrà la località varesina ospitare la manifestazione promossa dall’associazione Progetto Rughe con iniziative diffuse tra il Chiostro di Voltorre e la riva del lago

Torna a Gavirate l’Alzheimer Fest, la manifestazione promossa dall’associazione Progetto Rughe per sensibilizzare il territorio sul tema del decadimento cognitivo e offrire momenti di condivisione a famiglie, persone fragili e cittadini. Nel fine settimana di sabato 5 e domenica 6 settembre, la località varesina farà da cornice a due giornate ricche di incontri, laboratori, momenti di formazione e iniziative di intrattenimento pensate per abbattere gli stigmi e valorizzare la cura delle persone.

Il programma del sabato tra approfondimento e danza

La manifestazione si aprirà la mattina di sabato 5 settembre nella cornice del Chiostro di Voltorre. Lo spazio monumentale ospiterà incontri di approfondimento, confronti con esperti del settore e laboratori esperienziali rivolti in modo specifico alle persone affette da demenza e decadimento cognitivo. Per la partecipazione alle attività laboratorio della mattinata è richiesta la prenotazione anticipata.

Nel corso della serata la festa si sposterà lungo le sponde del bacino lacustre. A partire dall’ora dell’aperitivo, la Pro Loco di Gavirate curerà un momento conviviale prima di dare il via a una serata interamente dedicata al tango sotto le stelle, aperta a tutti i partecipanti.

Domenica sul lungolago e il debutto del Borgo della Memoria

Domenica 6 settembre le attività si concentreranno interamente sul lungolago di Gavirate per un appuntamento pensato per coinvolgere l’intera comunità, dalle famiglie con bambini agli anziani e agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali del territorio. Il programma distribuito durante la giornata alternerà momenti formativi, giochi, intrattenimento dal vivo e spazi di confronto.

La novità principale dell’edizione 2026 è rappresentata dall’allestimento del “Borgo della Memoria”. Si tratta di un percorso espositivo integrato che permette di ripercorrere la storia locale e l’identità del territorio varesino mediante immagini d’epoca, testimonianze storiche, oggetti d’artigianato e racconti della tradizione popolare.

Comunità attiva e spazi di supporto per i caregiver

Il percorso rievocativo e culturale prenderà il via già prima del fine settimana con la collaborazione dei commercianti locali. Le vetrine delle attività storiche del centro cittadino ospiteranno una serie di scatti fotografici d’archivio dedicati alla Gavirate di un tempo, trasformando il nucleo urbano in una galleria diffusa per coinvolgere la cittadinanza nella memoria collettiva.

Un’attenzione specifica sarà riservata a chi assiste quotidianamente un familiare anziano o in condizione di fragilità. Oltre agli appuntamenti specialistici del sabato mattina al Chiostro di Voltorre, la giornata di domenica proporrà i “Dialoghi di cura”, incontri informativi guidati da professionisti del settore sociosanitario pensati per offrire indicazioni pratiche, orientamento e strumenti utili alla gestione dell’assistenza quotidiana. L’accesso a tutte le iniziative in calendario è gratuito.