Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Due ispettori feriti in carcere a Busto Arsizio. Il sindacato di polizia: “Non è più rinviabile una strategia per la sicurezza”

Un giovane detenuto avrebbe impugnato una lama artigianale e colpito i due operatori con fendenti e calci: entrambi sono stati dimessi dal pronto soccorso con quattro giorni di prognosi

Apre lo sportello del Garante regionale dei Detenuti in carcere a Busto

Due ispettori della Polizia Penitenziaria sono stati aggrediti nella mattinata di lunedì 7 settembre all’interno della Casa Circondariale di Busto Arsizio. Secondo quanto riferito dal SAPPE, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, un giovane detenuto avrebbe impugnato una lama artigianale e colpito i due agenti con fendenti e calci. Entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso e successivamente dimessi con una prognosi di quattro giorni.

Le circostanze dell’aggressione sono ancora in corso di accertamento. Il sindacato esprime solidarietà ai due ispettori e torna a chiedere interventi per aumentare la sicurezza del personale impegnato nelle carceri.

Il SAPPE: «Servono strumenti adeguati per il personale»

Sull’episodio è intervenuto Donato Capece, segretario generale del SAPPE, che richiama l’attenzione sulle condizioni nelle quali lavora la Polizia Penitenziaria.

«Non possiamo accettare che aggressioni, minacce e violenze contro la Polizia Penitenziaria diventino la quotidianità del lavoro penitenziario – scrive Donato Capece -. Quello di Busto Arsizio è un episodio particolarmente grave perché è stata utilizzata una lama artigianale, a conferma di quanto sia concreto e imprevedibile il pericolo che gli operatori devono affrontare ogni giorno».

Capece chiede interventi sugli organici, sull’organizzazione del lavoro e sulle dotazioni a disposizione degli agenti. «I poliziotti penitenziari devono essere messi nelle condizioni di poter fronteggiare situazioni di pericolo con strumenti adeguati, moderni ed efficaci per tutelare la propria incolumità fisica. Non è più rinviabile una strategia nazionale per la sicurezza del Corpo».

Greco: «Ennesima dimostrazione dei rischi nelle carceri»

A intervenire è anche Alfonso Greco, segretario nazionale del SAPPE per la Lombardia. «A Busto Arsizio abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione di quanto sia rischioso lavorare quotidianamente nelle carceri – Alfonso Greco, segretario nazionale del SAPPE per la Lombardia –. Due ispettori sono stati aggrediti da un detenuto armato di una lama artigianale e soltanto la professionalità e la prontezza degli operatori hanno consentito di contenere una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi».

Il sindacato chiede all’Amministrazione penitenziaria e al Ministero della Giustizia di intervenire sulle dotazioni di sicurezza, sugli strumenti di autotutela, sui dispositivi di protezione individuale e sul rafforzamento degli organici.

Il SAPPE chiede inoltre che vengano ricostruite tutte le circostanze dell’accaduto e che siano adottati nei confronti del detenuto i provvedimenti previsti dall’ordinamento, valutando anche misure per prevenire episodi analoghi.

«La sicurezza dei detenuti non può essere disgiunta dalla sicurezza di chi lavora in carcere – Donato Capece e Alfonso Greco, rappresentanti del SAPPE –. Il personale della Polizia Penitenziaria garantisce ogni giorno ordine, sicurezza e legalità all’interno degli istituti. Lo fa troppo spesso mettendo a rischio la propria integrità fisica».

Il sindacato conclude esprimendo vicinanza ai due ispettori feriti e augurando loro una pronta guarigione.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.