Due italiani fermati a Ligornetto con trenta chili di funghi raccolti in Ticino, rischiano una multa fino a 10 mila franchi

Trenta chili di funghi trasportati a bordo di un Suv con targhe italiane. È quanto hanno trovato i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) durante un controllo effettuato nei pressi del valico di Ligornetto, in Svizzera.

Il fermo è avvenuto sabato 5 settembre, intorno alle 14, quando gli agenti dell’UDSC, impegnati in un servizio mobile in uscita, hanno sottoposto a controllo il veicolo con a bordo due uomini, entrambi di nazionalità italiana.

All’interno dell’auto erano presenti diversi sacchetti contenenti funghi, per un peso complessivo di circa 30 chilogrammi. Una quantità che supera ampiamente il limite giornaliero consentito, fissato in 3 chili a persona.

In un primo momento, i due hanno dichiarato di aver raccolto i funghi in Germania, dove la normativa è differente rispetto a quella in vigore in Ticino. Successivamente, però, hanno cambiato versione, ammettendo di averli raccolti sul territorio ticinese.

A quel punto il veicolo, il carico e i due uomini sono stati consegnati per competenza alla Polizia cantonale. Gli agenti hanno denunciato entrambi all’Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento del territorio per infrazione alla legge cantonale che disciplina la raccolta dei funghi.

I miceti, invece di essere distrutti, sono stati donati a una casa anziani della zona.

FUNGHI IN SVIZZERA: COSA DICE LA LEGGE

Secondo la legge ticinese concernente la raccolta di funghi del 30 maggio 2005, la raccolta deve avvenire nel pieno rispetto del loro spazio vitale e dell’ambiente naturale in genere. La legge sancisce che la raccolta di funghi è limitata ad un quantitativo complessivo giornaliero di 3 kg per persona e che è vietata la raccolta notturna (dalle ore 20.00 alle ore 7.00). È inoltre vietata la raccolta organizzata di funghi a scopo di lucro, come pure la distruzione intenzionale delle specie non oggetto di raccolta. Chiunque contravviene alle disposizioni del decreto legislativo è punibile con una multa massima fino a CHF 10’000.