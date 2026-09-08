Due licenziamenti all’aeroporto di Milano Malpensa, presidio della Usb
Il sindacato denuncia provvedimenti con motivazioni "pretestuose e sproporzionate" e chiede un intervento anche del Comune di Milano come azionista di maggioranza del gestore aeroportuale
Martedì 15 settembre, dalle 10, all’aeroporto di Milano Malpensa si terrà un presidio convocato dal sindacato di base Usb. Si tratta di una protesta a sostegno di “due lavoratori di Sea, entrambi iscritti all’Usb”, che “sono stati licenziati nel mese di agosto per motivazioni che il sindacato giudica pretestuose e sproporzionate”.
Usb Lavoro Privato Lombardia denuncia “un procedimento disciplinare basato su contestazioni ritenute inconsistenti e conclusosi in tempi anormalmente rapidi con il licenziamento dei due dipendenti”. L’organizzazione sottolinea inoltre la particolare tempistica dei provvedimenti, adottati in un periodo nel quale le possibilità di iniziativa sindacale nel settore del trasporto aereo sono impedite dalla Legge 146.
Per chiedere il reintegro dei lavoratori e denunciare quella che considera “una gestione repressiva dei rapporti sindacali”, Usb ha convocato appunto il presidio per martedì 15 settembre nell’area partenze del Terminal 2.
Il sindacato chiede inoltre “un intervento del Comune di Milano, azionista di maggioranza di Sea, affinché venga fatta chiarezza sulla vicenda e sull’operato della dirigenza aziendale”.
Infine Usb inserisce i due licenziamenti in “un quadro più generale di peggioramento delle condizioni di lavoro negli aeroporti gestiti da Sea, tra riduzione degli organici, esternalizzazioni, appalti, salari ritenuti insufficienti e differenti trattamenti contrattuali a parità di mansioni”.
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