Due nuovi funzionari alla Questura di Varese: arrivano Serena Sagliano e Marco Fazio

Due nuovi funzionari entrano in servizio alla Questura di Varese. Si tratta del commissario capo Serena Sagliano, alla quale sarà affidata la direzione dell’Ufficio Immigrazione, e del commissario capo Marco Fazio, nominato vice dirigente della Divisione Anticrimine. Entrambi sono stati accolti dal questore di Varese, Paolo Iodice.

Serena Sagliano, 36 anni, è originaria di Marcianise, in provincia di Caserta, e proviene dalla Questura di Verbania. Laureata in Giurisprudenza nel 2014 all’Università Federico II di Napoli, nel 2018 ha vinto il concorso per commissari della Polizia di Stato. Dopo il corso biennale di formazione alla Scuola superiore di Polizia di Roma, è stata assegnata alla Questura di Verbania.

Nel capoluogo piemontese ha diretto l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e la Digos, oltre ad aver ricoperto l’incarico a scavalco di dirigente del Commissariato di Omegna. È stata inoltre capo di Gabinetto e portavoce della Questura.

In quest’ultimo ruolo si è occupata dell’organizzazione dei principali servizi di ordine e sicurezza pubblica del territorio, compreso quello predisposto in occasione del G7 di Stresa del 2024. Ha anche realizzato e coordinato iniziative nelle scuole e progetti di prossimità dedicati alla legalità e al contrasto della violenza di genere, del bullismo e del cyberbullismo.

Marco Fazio, 35 anni, è invece nato a Varese e proviene dal Compartimento di Polizia ferroviaria di Milano. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia, nel 2019 ha vinto il concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

Durante il 109esimo corso per commissari ha conseguito il master di secondo livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” all’Università La Sapienza di Roma. Dal 2021 ha prestato servizio al Compartimento di Polizia ferroviaria per la Lombardia, dove ha diretto la Squadra di polizia giudiziaria e il Settore operativo di Milano Centrale.

Fazio ha partecipato a diversi seminari internazionali organizzati da Railpol, l’organizzazione che riunisce le polizie ferroviarie europee, e in due occasioni ha rappresentato la delegazione italiana della Polizia di Stato in programmi di scambio con la Police Nationale francese.

È stato inoltre referente di “Train to be cool”, la campagna di educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria promossa dalla Polizia di Stato insieme al Ministero dell’Istruzione. Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole secondarie e punta a prevenire gli incidenti sensibilizzando i giovani sui rischi presenti lungo i binari, nelle stazioni e ai passaggi a livello.

Ai due funzionari sono arrivati gli auguri di buon lavoro e di un proficuo percorso professionale da parte del questore e di tutta la Polizia di Stato della provincia di Varese.