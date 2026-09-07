Due nuovi ufficiali dei carabinieri arrivano in provincia di Varese

Sarà un doppio avvicendamento in arrivo dalla Sardegna a interessare i ruoli di comando territoriale dell’Arma in provincia di Varese.

Il Comando Generale dei Carabinieri ha infatti disposto il trasferimento in Lombardia del capitano Marco Dantonia, attuale comandante della Compagnia di Tempio Pausania, e del capitano Loris Coppola, oggi comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia.

Dantonia assumerà il comando della Compagnia Carabinieri di Varese prendendo il posto del maggiore Chiara Crupi, mentre Coppola sarà il nuovo comandante della Compagnia di Luino. Per entrambi si tratta di un nuovo passaggio di responsabilità dopo il servizio svolto in Sardegna, dove hanno ricoperto incarichi operativi in territori caratterizzati da una significativa attività di controllo e prevenzione.

Tra i cambiamenti che riguardano più direttamente l’organizzazione dell’Arma in provincia di Varese c’è anche il nuovo incarico del maggiore Vincenzo Piazza, che lascia il territorio per assumere il comando del Nucleo elicotteri dei Carabinieri di stanza a Pisa che opera a diretto supporto del G.I.S. (Gruppo Intervento Speciale).