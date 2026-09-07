Dumenza, grande partecipazione per “Sport Senza Barriere 2026”: due giorni di sport e inclusione al Parco Carà

Si è archiviata con una partecipazione diffusa e continuativa la manifestazione “Sport Senza Barriere 2026”, l’evento promosso nel fine settimana al Parco Carà di Dumenza per valorizzare la pratica sportiva integrata e l’inclusione sociale.

L’iniziativa, preceduta venerdì 4 settembre dalla conferenza di presentazione “Oltre l’orizzonte visibile: ripensare limiti, sport e vita” al Palazzo Verbania di Luino, è entrata nel vivo sabato 6 settembre alle 11:30 con il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali, delle associazioni e dei cittadini. Nel corso della due giorni, i visitatori e le famiglie presenti hanno potuto cimentarsi direttamente in diverse discipline, dal basket in carrozzina al blind tennis, promuovendo il confronto pratico e diretto tra atleti e appassionati con e senza disabilità.

Tra i momenti più partecipati della manifestazione figurano:

Attività sul campo: sessioni aperte di prova delle discipline paralimpiche e percorsi integrati guidati dagli atleti e dai volontari.

Prevenzione e primo soccorso: un’esercitazione di massaggio cardiaco collettivo che ha coinvolto contemporaneamente centinaia di partecipanti nelle manovre di rianimazione salvavita.

Reti territoriali: il supporto organizzativo ed economico di Regione Lombardia, Camera di Commercio di Varese, Comunità Montana Valli del Verbano, Unione dei Comuni Prealpi e Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

In chiusura dell’evento, il presidente dell’organizzazione Asd Senza Barriere Marco Massarenti ha rivolto un ringraziamento pubblico a tutti i volontari, agli sponsor, alle istituzioni e al pubblico intervenuto, sottolineando il valore strategico della collaborazione comunitaria per la riuscita dell’iniziativa.