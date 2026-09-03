E certamente non poteva mancare un doppio live di una band come i Lynyrd Skynyrd

Il doppio live in quegli anni era diventato quasi un obbligo per tutti: figuriamoci per i gruppi che, oltre ad avere degli ottimi performers, suonavano dei pezzi che potevano essere allungati a dismisura come ad esempio Free Bird. Era la lezione iniziata principalmente dalla psichedelia californiana di fine anni ’60, in particolare dei Grateful Dead di Jerry Garcia, unita ai formidabili concerti dei fratelli Allman.

Dopo quattro album in studio, l’ultimo dei quali uscito da pochi mesi, ecco allora l’energetico live dei magnifici sette del Southern rock. Ci si poteva ragionevolmente aspettare, erano passati solo tre anni dal loro esordio, una scarsità di repertorio, unita magari a diverse cover.

In realtà, a parte Call me the breeze che avevano già inciso in studio, le nuove cover sono solo due – T for Texas e la Crossroads cavallo di battaglia dei Cream – e l’inedito uno solo. Pescano molto dai primi due album che erano stati quelli che li avevano resi famosi. Top Ten USA e tre volte disco di platino.

Curiosità: il titolo viene da una famosa “torch song” – canzoni malinconiche su amori finiti – portata al successo da Sinatra e da altri. Era una confessione serale con un barman al quale, in chiusura, si chiedeva un ultimo drink per la propria baby ed uno in più per arrivare a casa. I Lynyrd usarono il verso “One more for the road” barrando il for per sostituirlo con un from.

La rubrica 50 anni fa la musica