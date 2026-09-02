E’ il weekend di Maccastoria 2026: a Vedano Olona tre giorni tra musica dal vivo, laboratori e aperitivi al Parco Fara Forni

Dal 4 al 6 settembre il Parco Fara Forni ospita concerti serali, laboratori di tai chi e yoga, aperitivi e uno stand gastronomico aperto tutti i giorni

Dal 4 al 6 settembre il Parco Fara Forni di Vedano Olona ospita Maccastoria 2026, tre giorni di musica, laboratori, drink e cibo con il patrocinio del Comune e il supporto di TBE Music, Madboys e Lati. L’evento è realizzato con il contributo di Chiave di Bacco.

Il programma musicale

Si parte venerdì 4 settembre, dalle 20.30, con la musica live di One Horse Band e Pollio.

Sabato 5 settembre, sempre dalle 20.30, sul palco saliranno Crista e il Duo Bucolico.

Gran finale domenica 6 settembre con doppio appuntamento live: alle 18.30 tocca a The Rollin Gamblers, mentre alle 20.30 chiude la festa la band Mefisto Brass.

Laboratori, camminate e aperitivi

Maccastoria non sarà solo musica: la manifestazione propone anche un ricco calendario di attività diurne. Sabato 5 settembre, dalle 16, spazio alla Merenda Pedibus, a un laboratorio per bambini e a un laboratorio di tai chi e stretching condotto da Corrado De Cesare, seguiti alle 18 dall’Aperiparco.

Domenica 6 settembre la giornata si apre alle 16 con una sessione di yoga guidata da Chiara DG, cui segue alle 17 un nuovo laboratorio di tai chi e stretching con Corrado De Cesare. Alle 17.30 è previsto l’arrivo della camminata Valbossa in Rosa, mentre alle 18:00 il programma si chiude con un aperitivo.

Stand gastronomico tutti i giorni

Per l’intera durata della manifestazione sarà attivo uno stand gastronomico con proposte anche vegetariane e vegane, per accompagnare le tre serate di musica e le attività in programma al Parco Fara Forni.