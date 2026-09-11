È morta Emma Bonino, una vita di battaglie per i diritti civili e per l’Europa
La storica leader radicale si è spenta a 78 anni. L'annuncio di +Europa nella mattinata di venerdì 11 settembre. Era stata ricoverata il 7 settembre all'ospedale Santo Spirito di Roma per una crisi respiratoria
Emma Bonino è morta all’età di 78 anni. L’annuncio è arrivato nella mattinata di venerdì 11 settembre, riferito da +Europa, il partito che la storica leader radicale aveva fondato nel 2017 e di cui era presidente.
Bonino era arrivata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma nel pomeriggio del 7 settembre e in serata era stata trasferita in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva per una crisi respiratoria. Giovedì 10 settembre aveva lasciato la terapia intensiva per essere trasferita in una struttura privata, con i bollettini medici che continuavano a descrivere la situazione come delicata. Nella sua storia clinica c’era un microcitoma polmonare diagnosticato nel 2015 e superato nel 2023.
Cinquant’anni di vita pubblica
Nata a Bra, nel Cuneese, il 9 marzo 1948, Bonino aveva attraversato da protagonista mezzo secolo di politica italiana. Deputata per la prima volta nel 1976, eletta al Parlamento europeo nel 1979, era stata tra le animatrici delle campagne referendarie sul divorzio e sull’aborto, e tra le promotrici della Corte penale internazionale e della moratoria Onu sulla pena di morte.
Commissaria europea dal 1995 al 1999, ministra del Commercio internazionale e delle Politiche europee nel governo Prodi, ministra degli Esteri nel governo Letta tra il 2013 e il 2014, era stata senatrice fino al 2022.
Il legame con Pannella
Il suo percorso politico era stato legato per decenni a quello di Marco Pannella, scomparso nel 2016. Lo scorso maggio, a dieci anni dalla sua morte, lo aveva ricordato dicendo che nessun altro aveva segnato la sua vita allo stesso modo.
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