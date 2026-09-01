È morto Christmas, il cane del miracolo di Natale trovato nei boschi moribondo e poi rinato

Ci aveva commosso tutti. Tutti.

Quelli che amano gli animali e li considerano membri della famiglia, ma anche quelli che li rispettano, ma non vivono un legame autentico con un cane o un gatto.

È morto Christmas, il cane del miracolo di Natale del 2019, ritrovato nei boschi fra Rescaldina e Marnate dopo essere stato malmenato e abbandonato morente. Così denutrito e in condizioni tali da essere irriconoscibile come cane.

Due fratelli lo avevano ritrovato, avevano chiamato i soccorsi e, dopo cure, amore e attenzione dei veterinari che se ne erano occupati, il cucciolo era stato affidato al Canile di Legnano.

Per lui c’era stato un’attenzione mediatica incredibile nella nostra provincia: tutti a fare il tifo per lui, tutti a sperare si riprendesse e potesse avere una nuova vita.

E questo era successo, grazie a Beatrice, il compagno Michael e i genitori Giuseppe e Nicoletta che lo avevano accolto, custodito e aspettato, fintanto che – dopo le cattiverie subite – il cane potesse sentirsi pronto a fidarsi della sua nuova famiglia.

Dalla pagina Instagram “Mi chiamo Christmas“, Beatrice condivideva progressi, piccole vittorie e, negli anni, ha mostrato quel piccolo grande miracolo di Natale che aveva avuto una seconda opportunità. Correva felice ed era diventato bellissimo, davvero irriconoscibile.

Dopo anni di amore incondizionato, però, il cucciolo ha avuto problemi di salute e oggi, 1 settembre, non ce l’ha fatta.

Una storia che ha commosso e insegnato quanto amore e cura possano – letteralmente – ridare la vita e la gioia a ogni creatura, anche a chi, moribondo e pieno di dolore, stava per abbandonarsi alla morte sei anni fa in un bosco.

VareseNews aveva con orgoglio ed emozione raccontato la sua storia, step dopo step, e dalle pagine del nostro giornale oggi inviamo un abbraccio a chi ha saputo ridare un’opportunità di felicità a un cagnolone magnifico.