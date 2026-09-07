È stata una grande festa nel quartiere di San Fermo a Varese l’edizione 2026 di Rock the Jungle

Musica, sport, cultura e partecipazione hanno animato il Jungle Field “Nicolò De Peverelli” del rione varesino di San Fermo in occasione di Rock the Jungle 2026, andato in scena sabato 5 settembre.

La manifestazione si è svolta nel migliore dei modi: in un’atmosfera rilassata, accogliente e festosa. L’affluenza ha confermato gli ottimi numeri registrati nella scorsa edizione, con una presenza importante di pubblico non soltanto durante i concerti serali, ma già a partire dal pomeriggio.

Fin dalle prime ore della giornata, il Jungle Field e il quartiere hanno preso vita grazie alle numerose attività proposte. Il Comitato Genitori di San Fermo e il progetto DesTEENazione hanno coinvolto bambini e ragazzi con diversi laboratori organizzati presso l’oratorio, mentre le iniziative curate da Emanuele Resmini di Street Arts Academy, le interviste ai protagonisti della giornata di Marco Tresca di Radio Materia Spazio e il laboratorio di Rap di Fabio Kaso hanno contribuito ad animare il pomeriggio.

Grande soddisfazione anche per la parte musicale. I concerti sono stati accolti con entusiasmo dal pubblico, che ha accompagnato e applaudito le esibizioni degli headliner della serata Sano Business, capitanati dalla leggenda Bassi Maestro accompagnato da DJ Zeta, Rido e Supa, del graffiante Egreen a fare da chioccia ai nomi emergenti di Payback Records, Peter Wit, Damn Daniel e Caluiano, oltre a Blackworld e Repulso Posse rappresentanti della scena locale.

Un risultato reso possibile dal lavoro dei Gorillas Varese, insieme a Vigor, direttore artistico della manifestazione, Tumiturbi e Black & Blue, con il partenariato del Comune di Varese e il sostegno di tanti volontari e associazioni.

Ma il grazie più grande degli organizzatori è rivolto al pubblico, che ha vissuto la giornata con entusiasmo e grande serenità, contribuendo a creare un clima positivo e partecipato e una bellissima immagine del quartiere.

Nuovi eventi a settembre

Rock the Jungle va così in archivio con un bilancio estremamente positivo, ma il SanFestival non si ferma. Il calendario di iniziative culturali, musicali, sociali, gastronomiche e sportive nel quartiere di San Fermo proseguirà nelle prossime settimane. I Gorillas Varese possono certamente dire di avere fatto la propria parte, offrendo al quartiere una giornata capace di unire spettacolo, socialità e partecipazione.

Ma non è finita qui: archiviata la musica, il Jungle Field è già pronto per una nuova giornata di sport.

L’appuntamento è per sabato 12 settembre, a partire dalle 15, sempre al Jungle Field “Nicolò De Peverelli” di via Sette Termini, con tornei, esibizioni e la possibilità, per bambini, ragazzi e adulti, di provare gratuitamente il flag football e il football americano.

Il flag football è la versione senza contatto del football americano e farà il proprio esordio nel programma olimpico ai Giochi di Los Angeles 2028. Sarà quindi un’occasione speciale per conoscere da vicino uno sport in grande crescita, divertirsi e incontrare gli atleti e gli allenatori dei Gorillas Varese, prima dell’inizio ufficiale degli allenamenti previsto per martedì 15 Settembre.