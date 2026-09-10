Educatori di comunità interculturali, aperte le iscrizioni al Master dell’Università dell’Insubria
Il percorso accademico forma professionisti capaci di operare nei contesti educativi e sociali multiculturali. Otto moduli tra ottobre e maggio, con lezioni a Como e online. Domande entro il 16 settembre
C’è tempo fino al 16 settembre per iscriversi alla seconda edizione del Master universitario di primo livello per Educatori di Comunità Interculturali (EDC) dell’Università degli Studi dell’Insubria, promosso dal Dipartimento di Diritto, economia e culture.
Il percorso nasce per formare professionisti capaci di lavorare in contesti educativi e sociali caratterizzati da pluralità culturale, linguistica e religiosa, sviluppando competenze nella costruzione delle relazioni, nel dialogo e nella prevenzione e gestione dei conflitti.
Diretto dal professor Antonio Angelucci, con il coordinamento didattico della professoressa Elisabetta Moneta Mazza, il Master integra formazione universitaria e attività pratiche attraverso laboratori, simulazioni, analisi di casi e un project work personalizzato da realizzare in contesti come scuole, comunità, oratori, associazioni e altre realtà socio-educative.
Il programma comprende otto moduli mensili, da ottobre 2026 a maggio 2027, con lezioni dedicate, tra gli altri temi, alla comunicazione interculturale, alla psicologia dei gruppi, alla gestione dei conflitti, all’immigrazione e ai diritti fondamentali, al pluralismo religioso e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel lavoro di comunità.
Le lezioni in presenza si terranno un sabato al mese a Como, all’Oratorio di San Bartolomeo in via Milano 165, affiancate da incontri online. Il percorso prevede il conseguimento di 60 CFU ed è rivolto a laureati che già operano o intendono lavorare nei settori educativo, sociale e comunitario.
Le domande di ammissione devono essere presentate online entro le 12 di mercoledì 16 settembre.
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