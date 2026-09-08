Educazione alla legalità, la Polizia Locale entra nelle scuole: a Varese un percorso dedicato ai ragazzi

Istruzione, prevenzione e dialogo con le giovani generazioni. Prende il via a Varese un ciclo di incontri formativi destinato agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, promosso dall’assessore Raffaele Catalano, condiviso dal comando di Polizia Locale e accolto dall’Ufficio scolastico provinciale.

Il progetto vedrà gli agenti entrare direttamente nelle aule per svolgere lezioni della durata di circa un’ora, con il supporto di materiali visivi ed esempi pratici. L’iniziativa si articola su tre direttrici principali:

Educazione urbana e rispetto del bene comune: approfondimento sulle regole della convivenza civile, sulla tutela dell’ambiente e degli spazi pubblici, spiegando il ruolo della Polizia Locale nel tessuto cittadino e l’importanza della responsabilità individuale.

Prevenzione dei fenomeni di rischio: focus su vandalismo, bullismo, uso scorretto dei social network, piccoli furti e dinamiche di gruppo negative, fornendo ai ragazzi strumenti per prevenire ed evitare situazioni critiche.

Sicurezza stradale e responsabilità: indicazioni pratiche sull’uso sicuro di monopattini e ciclomotori, sull’obbligo del casco, sui pericoli legati alla velocità e alla distrazione da smartphone, oltre ai rischi derivanti dall’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

“Una città sicura investe sulla prevenzione e sull’educazione al rispetto delle regole”, ha spiegato l’assessore Raffaele Catalano. “Portare gli agenti nelle scuole permette di dialogare con i giovani e far comprendere che ogni scelta ha delle conseguenze. L’obiettivo non è solo spiegare le norme, ma fare capire perché esistono e come il loro rispetto serva a tutelare l’intera comunità”.