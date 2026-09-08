Varese News

Varese Laghi

Educazione alla legalità, la Polizia Locale entra nelle scuole: a Varese un percorso dedicato ai ragazzi

Gli agenti incontreranno gli studenti delle classi terze delle secondarie di primo grado per lezioni su convivenza civile, rischi del web e sicurezza stradale

largo flaiano varese polizia locale

Istruzione, prevenzione e dialogo con le giovani generazioni. Prende il via a Varese un ciclo di incontri formativi destinato agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, promosso dall’assessore Raffaele Catalano, condiviso dal comando di Polizia Locale e accolto dall’Ufficio scolastico provinciale.

Il progetto vedrà gli agenti entrare direttamente nelle aule per svolgere lezioni della durata di circa un’ora, con il supporto di materiali visivi ed esempi pratici. L’iniziativa si articola su tre direttrici principali:

Educazione urbana e rispetto del bene comune: approfondimento sulle regole della convivenza civile, sulla tutela dell’ambiente e degli spazi pubblici, spiegando il ruolo della Polizia Locale nel tessuto cittadino e l’importanza della responsabilità individuale.

Prevenzione dei fenomeni di rischio: focus su vandalismo, bullismo, uso scorretto dei social network, piccoli furti e dinamiche di gruppo negative, fornendo ai ragazzi strumenti per prevenire ed evitare situazioni critiche.

Sicurezza stradale e responsabilità: indicazioni pratiche sull’uso sicuro di monopattini e ciclomotori, sull’obbligo del casco, sui pericoli legati alla velocità e alla distrazione da smartphone, oltre ai rischi derivanti dall’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

“Una città sicura investe sulla prevenzione e sull’educazione al rispetto delle regole”, ha spiegato l’assessore Raffaele Catalano. “Portare gli agenti nelle scuole permette di dialogare con i giovani e far comprendere che ogni scelta ha delle conseguenze. L’obiettivo non è solo spiegare le norme, ma fare capire perché esistono e come il loro rispetto serva a tutelare l’intera comunità”.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.