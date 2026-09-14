Varese News

Scuola

Educazione finanziaria, riparte il progetto nelle scuole della First Cisl dei Laghi

Lo scorso anno scolastico l’iniziativa ha coinvolto 26 istituti, 105 classi e 2.053 studenti, portando a oltre 10.500 il numero complessivo di ragazzi raggiunti dall’avvio del progetto

criptovalute

Con l’avvio del nuovo anno scolastico riparte anche il progetto di educazione finanziaria promosso dalla First Cisl dei Laghi, attivo da dieci anni nelle province di Varese e Como. Lo scorso anno scolastico l’iniziativa ha coinvolto 26 istituti, 105 classi e 2.053 studenti, portando a oltre 10.500 il numero complessivo di ragazzi raggiunti dall’avvio del progetto.

Gli incontri affrontano temi come gestione del conto corrente, risparmio, mutui, investimenti, criptovalute e previdenza complementare, con particolare attenzione ai rischi legati alle piattaforme digitali e alle promesse di facili guadagni.

Il progetto, che ha ottenuto il Bollino Blu di qualità del Comitato nazionale Edufin, punta ora ad ampliare il proprio raggio d’azione coinvolgendo anche associazioni di anziani. La First Cisl dei Laghi cerca inoltre nuovi volontari: gli interessati possono scrivere ad alberto.cerea@firstcisl.it.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.