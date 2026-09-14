Educazione finanziaria, riparte il progetto nelle scuole della First Cisl dei Laghi
Lo scorso anno scolastico l’iniziativa ha coinvolto 26 istituti, 105 classi e 2.053 studenti, portando a oltre 10.500 il numero complessivo di ragazzi raggiunti dall’avvio del progetto
Con l’avvio del nuovo anno scolastico riparte anche il progetto di educazione finanziaria promosso dalla First Cisl dei Laghi, attivo da dieci anni nelle province di Varese e Como. Lo scorso anno scolastico l’iniziativa ha coinvolto 26 istituti, 105 classi e 2.053 studenti, portando a oltre 10.500 il numero complessivo di ragazzi raggiunti dall’avvio del progetto.
Gli incontri affrontano temi come gestione del conto corrente, risparmio, mutui, investimenti, criptovalute e previdenza complementare, con particolare attenzione ai rischi legati alle piattaforme digitali e alle promesse di facili guadagni.
Il progetto, che ha ottenuto il Bollino Blu di qualità del Comitato nazionale Edufin, punta ora ad ampliare il proprio raggio d’azione coinvolgendo anche associazioni di anziani. La First Cisl dei Laghi cerca inoltre nuovi volontari: gli interessati possono scrivere ad alberto.cerea@firstcisl.it.
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