Effetierre Gravel Ride: tre percorsi su due ruote tra natura e borghi della provincia
Domenica 6 settembre parte dal centro sportivo comunale l'evento ciclistico non competitivo. Tracciati dedicati a MTB, e-MTB e gravel con servizi, pasta party e ristori per i partecipanti
Appuntamento con la Effetierre Gravel Ride, la manifestazione ciclistica non competitiva in programma domenica 6 settembre 2026 a Cavaria con Premezzo. L’evento, patrocinato dal Comune e organizzato dall’Effetierre MTB Racing Team, proporrà una giornata su due ruote pensata per gli appassionati di ogni livello attraverso i paesaggi e i borghi antichi della provincia di Varese.
La partenza in modalità randonnée è prevista dalle ore 08:30 alle 09:30 presso il Centro Sportivo Comunale di via G. Marcora 81. Tre i tracciati distinti disponibili per i partecipanti:
Percorso MTB ed E-MTB: tracciato più tecnico di stile gran fondo, con una lunghezza di 50 km e 500 metri di dislivello.
Gravel Corto: opzione amatoriale di 42 km e 700 metri di dislivello.
Gravel Lungo: itinerario panoramico e più impegnativo di 77 km con 950 metri di dislivello.
La quota di iscrizione è fissata a 20 euro. La quota include il pacco gara (garantito per i primi 130 iscritti), punti ristoro dolce e salato lungo il percorso, aperitivo e il pasta party finale a partire dalle ore 12:00 presso la pizzeria Regina Margherita di Premezzo in via Minniti Tito 708, con opzioni disponibili anche per celiaci e vegani.
Per i ciclisti saranno messi a disposizione ampio parcheggio, servizio docce, lavaggio bici e un deposito bagagli e bici custodito presso l’Oratorio di Premezzo. È possibile iscriversi online scrivendo a effetierregravel@gmail.com o contattando l’organizzazione al numero 337 116 0687.
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