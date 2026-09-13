Elisoccorso e Soccorso alpino in azione a Sangiano per una persona caduta in montagna

Intervento dei soccorritori nel pomeriggio di oggi, domenica 13 settembre a Sangiano per una persona caduta in una zona impervia.

L’allarme è scattato attorno alle 16.30 in via Monte Nero. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e al momento non sono disponibili informazioni sulle condizioni della persona coinvolta.

Sul posto sono stati attivati l’elisoccorso, un’ambulanza e gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Luino.

Le operazioni di raggiungimento e recupero della persona ferita alle 17,30 erano ancora in corso.

(foto di Franco Aresi)