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Elisoccorso e Soccorso alpino in azione a Sangiano per una persona caduta in montagna

L’intervento è scattato nel pomeriggio alle 16,30 in via Monte Nero. Sul posto anche il Soccorso Alpino. Le operazioni di recupero della persona sono ancora in corso.

Sangiano - Elisoccorso - foto di Franco Aresi

Intervento dei soccorritori nel pomeriggio di oggi, domenica 13 settembre a Sangiano per una persona caduta in una zona impervia.

L’allarme è scattato attorno alle 16.30 in via Monte Nero. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e al momento non sono disponibili informazioni sulle condizioni della persona coinvolta.

Sul posto sono stati attivati l’elisoccorso, un’ambulanza e gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Luino.

Le operazioni di raggiungimento e recupero della persona ferita alle 17,30 erano ancora in corso.

(foto di Franco Aresi)

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Pubblicato il 13 Settembre 2026
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