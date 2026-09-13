Elisoccorso e Soccorso alpino in azione a Sangiano per una persona caduta in montagna
L’intervento è scattato nel pomeriggio alle 16,30 in via Monte Nero. Sul posto anche il Soccorso Alpino. Le operazioni di recupero della persona sono ancora in corso.
Intervento dei soccorritori nel pomeriggio di oggi, domenica 13 settembre a Sangiano per una persona caduta in una zona impervia.
L’allarme è scattato attorno alle 16.30 in via Monte Nero. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e al momento non sono disponibili informazioni sulle condizioni della persona coinvolta.
Sul posto sono stati attivati l’elisoccorso, un’ambulanza e gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Luino.
Le operazioni di raggiungimento e recupero della persona ferita alle 17,30 erano ancora in corso.
(foto di Franco Aresi)
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