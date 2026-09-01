Emergenza alluvione in Nepal: scatta la raccolta fondi per sostenere le famiglie colpite

A seguito della grave alluvione che ha colpito il Nepal lo scorso 26 agosto, la rete di solidarietà del territorio si è attivata per portare aiuto alle popolazioni locali. Ngima Sherpa, in collaborazione con l’associazione Nepal nel Cuore ODV e con la Okhaldhunga Nine Hill Association, ha avviato una raccolta fondi urgente destinata a sostenere direttamente le famiglie afflitte dall’emergenza.

Per chi desidera contribuire con una donazione, è stato messo a disposizione l’IBAN coordinato dall’associazione: IT80 N 05034 10800 0000 00019 896, intestato a “Nepal nel Cuore ODV” con causale “alluvione Nepal”.

Accanto al sostegno economico, nei prossimi giorni verranno organizzati incontri operativi e momenti pubblici di raccoglimento e preghiera per testimoniare vicinanza alla comunità locale e fornire aggiornamenti sull’evoluzione degli aiuti sul campo.

Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo nepalnelcuoreodv@gmail.com o consultare i canali social dedicati (Instagram e Facebook).