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Emergenza alluvione in Nepal: scatta la raccolta fondi per sostenere le famiglie colpite

Campagna di solidarietà promossa da Nepal nel Cuore ODV insieme a Ngima Sherpa. In programma anche momenti di incontro e raccoglimento

Diario nepalese 2025: Nona tappa: Campo base Pikey Peak

A seguito della grave alluvione che ha colpito il Nepal lo scorso 26 agosto, la rete di solidarietà del territorio si è attivata per portare aiuto alle popolazioni locali. Ngima Sherpa, in collaborazione con l’associazione Nepal nel Cuore ODV e con la Okhaldhunga Nine Hill Association, ha avviato una raccolta fondi urgente destinata a sostenere direttamente le famiglie afflitte dall’emergenza.

Per chi desidera contribuire con una donazione, è stato messo a disposizione l’IBAN coordinato dall’associazione: IT80 N 05034 10800 0000 00019 896, intestato a “Nepal nel Cuore ODV” con causale “alluvione Nepal”.

Accanto al sostegno economico, nei prossimi giorni verranno organizzati incontri operativi e momenti pubblici di raccoglimento e preghiera per testimoniare vicinanza alla comunità locale e fornire aggiornamenti sull’evoluzione degli aiuti sul campo.

Per informazioni è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo nepalnelcuoreodv@gmail.com o consultare i canali social dedicati (Instagram e Facebook).

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Pubblicato il 01 Settembre 2026
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