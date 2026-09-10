Ernestino e Nicolò Ramella protagonisti della serata del Panathlon Varese

Il calcio di ieri, di oggi e di domani è stato il protagonista della ripartenza delle attività del Panathlon Club Varese dopo la pausa estiva. La serata di mercoledì 9 settembre, ospitata negli spazi del ristorante Maran, ha riunito soci e appassionati per un viaggio a tutto tondo nel mondo del pallone guidato da due ospiti d’eccezione: Nicolò Ramella, telecronista di Sky Sport e voce di Radio TV Serie A, ed Ernesto “Ernestino” Ramella, ex calciatore professionista e allenatore con una lunga carriera tra Serie A, Serie B ed esperienze internazionali. (Foto Cecchin)

L’evoluzione del gioco tra campo e microfono

A fare da moderatore e a incalzare i due relatori è stato il consigliere del club Sergio Terzaghi, che ha stimolato un dibattito dinamico capace di toccare ogni sfaccettatura dello sport più amato dagli italiani. Durante il confronto ci si è soffermati su come la disciplina sia cambiata radicalmente negli anni: dalla tecnica pura alla tattica esasperata, fino all’introduzione di metodologie di allenamento all’avanguardia.

Il racconto ha evidenziato una trasformazione profonda che non riguarda soltanto quanto avviene sul terreno di gioco, ma investe appieno anche la preparazione della settimana lavorativa, l’analisi dei dati e le moderne modalità di narrazione mediatica.

Il nodo dei settori giovanili e il ruolo dei procuratori

Ampio spazio è stato dedicato ad un tema complesso e di stretta attualità: la formazione e il percorso di crescita delle nuove leve. Dal dibattito è emersa una preoccupazione diffusa per un sistema in cui il talento e lo sviluppo pedagogico dei ragazzi rischiano spesso di passare in secondo piano rispetto all’influenza dei procuratori, alle dinamiche di mercato e alla ricerca smaniosa del risultato immediato.

Ciclismo e multisport: la visione del Panathlon

Come da tradizione per i conviviali del club, la serata ha poi ampliato i propri orizzonti oltre i confini del rettangolo verde per abbracciare una visione multisportiva della società. In questo ambito si è inserito l’intervento del socio Renzo Oldani, fresco della presentazione del Trittico Lombardo tenutasi in Regione Lombardia, che ha offerto un punto di vista sull’evoluzione della tifoseria e del pubblico nel mondo delle due ruote.

L’incontro si è concluso con un partecipato scambio di battute tra i presenti, confermando la missione del Panathlon Varese di utilizzare la cultura sportiva come strumento privilegiato di lettura dei cambiamenti sociali.