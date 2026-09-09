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Escursionisti bloccati in una zona impervia della Val Grande, interviene l’elicottero dei vigili del fuoco da Malpensa

Due persone hanno lanciato l’allarme durante un’escursione nel territorio di Malesco, dopo essersi ritrovate in un’area troppo pericolosa per proseguire. Recuperate dall’elicottero Drago VF 166

Generico 07 Sep 2026

Intervento di soccorso in una zona impervia del Parco Nazionale della Val Grande, nel territorio comunale di Malesco, dove due escursionisti hanno avuto bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, quando i due, impegnati in un’escursione, si sono ritrovati in un’area particolarmente impervia e pericolosa, senza la possibilità di proseguire il percorso in condizioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei Vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola. Per raggiungere rapidamente gli escursionisti è stato fatto intervenire anche Drago VF 166, l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Malpensa.

L’equipaggio ha individuato i due escursionisti e li ha raggiunti, procedendo quindi al loro recupero. Una volta portati fuori dalla zona impervia, i due sono stati trasportati al Distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Santa Maria Maggiore, dove sono stati affidati a una squadra dei Vigili del fuoco.

L’intervento ha permesso di riportare a valle i due escursionisti senza che fosse necessario proseguire con un recupero via terra in un ambiente particolarmente difficile.

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Pubblicato il 09 Settembre 2026
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