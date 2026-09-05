Esordio Tropical per il Varese: la prima di campionato per i biancorossi è a Coriano
Domenica 6 settembre andrà in scena la prima giornata del Girone D di Serie D. Mister Ciceri presenta la sfida: "Trasferta ricca di incognite"
La lunga estate biancorossa volge al termine: la vittoria in Coppa Italia in casa della Solbiatese è stata la prima gara ufficiale della stagione 2026-2027 del Varese Football Club, che esordirà in campionato – nel Girone D di Serie D – domenica 6 settembre (ore 16.00) in casa del Tropical Coriano, formazione romagnola ripescata in estate dopo la retrocessione della passata stagione, sconfitta ai playout dal Crema.
In casa varesina, dopo la convincente prestazione al “Chinetti” di Solbiate Arno c’è voglia di ripetersi, anche se, come anticipato da mister Andrea Ciceri, sarà una partita decisamente differente, sia per il terreno di gioco, sia per le caratteristiche dell’avversario. Il Tropical, che in estate ha ricostruito la squadra quasi da zero, in Coppa Italia ha vinto il turno preliminare con un bel 3-1 sul Montecchio, mentre al primo turno in casa del Sasso Marconi è arrivata una sconfitta ai rigori dopo lo 0-0 dei 90′.
«Ci teniamo le cose positive dell’esordio, ma abbiamo cercato di cancellarle velocemente – spiega l’allenatore biancorosso alla vigilia -: andiamo incontro a tutt’altro tipo di partita e di impegno, quindi dobbiamo essere bravi a confezionare un piano gara adatto al contesto. Essendo la prima di campionato c’è tanta emozione, curiosità e incognite per tutti. Nel nostro caso le incognite aumentano, visto che affrontiamo la trasferta più lontana contro l’ultima squadra ripescata nel girone, un gruppo che ha cambiato molto. Affrontiamo una realtà che il Varese non ha mai incontrato e un ambiente che mi descrivono frizzante. Speriamo che tutto questo ci permetta di essere attivi e reattivi fin da subito; per questo partiamo con un giorno di anticipo. Loro arrivano da un ripescaggio strameritato dopo un grande girone di ritorno, gare di spessore e il lavoro di una società che ha alle spalle un progetto solido, legato anche alla Federazione Sammarinese. Mi aspetto una partita sporca e ad alta intensità, dove servirà lottare sulle seconde palle ed essere svegli sui dettagli.»
«Per quanto riguarda l’approccio mentale – conclude Ciceri -, non dobbiamo cadere nel tranello di considerare consolidato l’atteggiamento visto in coppa: la capacità di adattarsi alla situazione e all’avversario va dimostrata ogni domenica e deve essere il nostro primo obiettivo. Dal punto di vista fisico la squadra sta abbastanza bene: tutti hanno svolto l’intero programma di lavoro e, anche se la brillantezza migliore arriverà tra un mese, la motivazione deve compensare l’eventuale stanchezza iniziale. Troviamo un avversario energico, ma noi arriviamo praticamente al completo, con il solo Sovogui infortunato. Con la possibilità di attingere alla panchina per mantenere alta l’intensità lungo tutti i novanta minuti, conto che riusciremo a disputare una prestazione importante anche sul piano fisico.»
SERIE D GIRONE D – I GIORNATA
Casatese Merate – Arconatese; Castellanzese – Pontedera; Correggese – Sant’Angelo; Pistoiese – Solbiatese; Pavia – Crema; Pro Patria – Oltrepò; Pro Sesto – Lentigione; Tropical Coriano – Varese; Varesina – Cittadella Modena.
DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
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