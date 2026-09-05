Esordio Tropical per il Varese: la prima di campionato per i biancorossi è a Coriano

La lunga estate biancorossa volge al termine: la vittoria in Coppa Italia in casa della Solbiatese è stata la prima gara ufficiale della stagione 2026-2027 del Varese Football Club, che esordirà in campionato – nel Girone D di Serie D – domenica 6 settembre (ore 16.00) in casa del Tropical Coriano, formazione romagnola ripescata in estate dopo la retrocessione della passata stagione, sconfitta ai playout dal Crema.

In casa varesina, dopo la convincente prestazione al “Chinetti” di Solbiate Arno c’è voglia di ripetersi, anche se, come anticipato da mister Andrea Ciceri, sarà una partita decisamente differente, sia per il terreno di gioco, sia per le caratteristiche dell’avversario. Il Tropical, che in estate ha ricostruito la squadra quasi da zero, in Coppa Italia ha vinto il turno preliminare con un bel 3-1 sul Montecchio, mentre al primo turno in casa del Sasso Marconi è arrivata una sconfitta ai rigori dopo lo 0-0 dei 90′.

SERIE D GIRONE D – I GIORNATA

Casatese Merate – Arconatese; Castellanzese – Pontedera; Correggese – Sant’Angelo; Pistoiese – Solbiatese; Pavia – Crema; Pro Patria – Oltrepò; Pro Sesto – Lentigione; Tropical Coriano – Varese; Varesina – Cittadella Modena.

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.