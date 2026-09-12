Esplosione nella notte a Travedona Monate, fanno saltare il bancomat
Un forte boato è stato avvertito intorno alle 2 e 30. Vetrina infranta e sportello automatico divelto. Sul posto carabinieri e vigilanza
Assalto nella notte allo sportello bancomat della filiale Bper di Travedona Monate. Il colpo è avvenuto intorno alle 2 e 30, quando alcune persone residenti nella zona hanno sentito un forte boato. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero fatto saltare il bancomat.
La vetrina dell’istituto di credito è stata sfondata e il bancomat è stato divelto.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli addetti della vigilanza, oltre alla Polizia Locale per effettuato i primi accertamenti e mettere in sicurezza l’area.
Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto, le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere per cercare di identificare i responsabili e verificare quanto è accaduto. Solo una settimana fa, sabato 5 settembre, un episodio simile si è verificato a Inarzo e nei mesi precedenti in altri sportelli bancomat della zona.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Crollo alla E-Work Arena, Varese pronta ad aiutare la Uyba Volley: a disposizione il palasport di Masnago
GrandeFratello su Centro Campus, via alla trasformazione: "Varese sempre più all'avanguardia nel basket europeo"
lenny54 su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Felice su Musi di Varese 2027, presentato il calendario del Canile: Palazzo Estense accoglie i cani della città
Felice su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.