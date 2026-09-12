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Esplosione nella notte a Travedona Monate, fanno saltare il bancomat

Un forte boato è stato avvertito intorno alle 2 e 30. Vetrina infranta e sportello automatico divelto. Sul posto carabinieri e vigilanza

Assalto Bper Travedona Monate

Assalto nella notte allo sportello bancomat della filiale Bper di Travedona Monate. Il colpo è avvenuto intorno alle 2 e 30, quando alcune persone residenti nella zona hanno sentito un forte boato. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero fatto saltare il bancomat.

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Spaccata nella notte al bancomat Bper di Travedona Monate 4 di 12
Assalto Bper Travedona Monate
Assalto Bper Travedona Monate
Assalto Bper Travedona Monate
Assalto Bper Travedona Monate

La vetrina dell’istituto di credito è stata sfondata e il bancomat è stato divelto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli addetti della vigilanza, oltre alla Polizia Locale per effettuato i primi accertamenti e mettere in sicurezza l’area.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto, le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere per cercare di identificare i responsabili e verificare quanto è accaduto. Solo una settimana fa, sabato 5 settembre, un episodio simile si è verificato a Inarzo e nei mesi precedenti in altri sportelli bancomat della zona.

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Pubblicato il 12 Settembre 2026
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