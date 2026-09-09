Ieri c’era, oggi non c’è più. È scomparso nelle prime ore della mattina di mercoledì 9 settembre il muro di cinta della ex Aermacchi, quello che copriva la visuale sul cantiere da via Sanvito.

Galleria fotografica Ex Aermacchi a Varese, giù il muro di via Sanvito: il cantiere avanza verso il nuovo polo sportivo 4 di 8

Entra in una nuova fase il cantiere di riqualificazione dell’ex comparto industriale compreso tra via Sanvito, via Crispi e via Castoldi.

In poche ore sono crollate le mura di cinta lungo via Sanvito. L’intervento, proseguito con l’impiego di ruspe e camion per la rimozione dei detriti, apre un nuovo colpo d’occhio sull’area interna del cantiere, che verrà provvisoriamente delimitata da pannelli in compensato. L’abbattimento segue le analoghe operazioni già effettuate la scorsa primavera sulle recinzioni di via Crispi e via Castoldi.

La trasformazione dell’ex area industriale porterà alla nascita di un centro polifunzionale che comprenderà:

Polo sportivo: un impianto dotato di piscina olimpica, palestra per la pallacanestro e spazi dedicati al fitness.

Servizi e verde: un’area commerciale integrata, zone verdi ad uso pubblico e un totale di 500 posti auto a servizio del quartiere.

Il cronoprogramma delle opere prevede il completamento e la consegna della struttura riqualificata entro il 2027.