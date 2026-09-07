Ex casa cantoniera di via Goldoni a Varese: Monti sollecita il Comune dopo l’apertura di Anas

L’area dell’ex casa cantoniera situata tra via Goldoni a Varese e l’innesto dell’Autostrada, punto strategico all’ingresso di Varese, torna al centro del dibattito politico cittadino. Il consigliere regionale leghista Emanuele Monti invita l’amministrazione comunale a cogliere la disponibilità già manifestata da Anas per la cessione del comparto.

Secondo il rappresentante del Carroccio, l’operazione permetterebbe di trasformare lo spazio in un nuovo biglietto da visita per chi arriva in città, replicando le sinergie tra pubblico, privato e sociale già sperimentate sul territorio: «L’ingresso di Varese negli ultimi anni ha fatto un importante salto di qualità grazie al progetto Faro, reso possibile dalla volontà e dalle risorse messe in campo dal Terzo Settore varesino. Credo che si possa ragionare su un modello analogo anche per l’ex casa cantoniera. ANAS ha già aperto alla cessione dell’area e questo elimina uno dei principali ostacoli iniziali».

Sotto il profilo economico, Monti individua la copertura finanziaria nelle risorse generate dal nuovo Piano di Governo del Territorio: «Il nuovo PGT, con le importanti monetizzazioni legate alla crescita edilizia prevista in città, metterà a disposizione dell’Amministrazione risorse che dovranno essere utilizzate anche per migliorare Varese, i suoi spazi públicos e la sua attrattività. Una parte di queste risorse potrebbe essere destinata proprio a interventi strategici di riqualificazione dell’ingresso della città».

Nel sollecitare una rapida decisione da parte di Palazzo Estense e l’avvio di un confronto con le realtà economiche e sociali locali, il consigliere regionale non risparmia un attacco diretto sulla gestione della viabilità vicina: «Questa volta sperabilmente coinvolgendo la città e il terzo settore e non come la rotatoria di largo Flaiano, record tra le aree per incidenti a Varese, frutto di una visione con i paraocchi, ad oggi ancora in attesa di un suo abbellimento».

«Rivolgo una proposta precisa al Comune: accetti rapidamente la disponibilità di ANAS, inserisca nel bilancio le risorse necessarie e apra un confronto con il Terzo Settore e con le realtà del territorio per costruire un progetto ambizioso di riqualificazione», conclude Monti.