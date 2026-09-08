Fagnano Olona scalda i muscoli per la Coppa Cobram: in sella nel segno di Fantozzi

Una tenace predisposizione alla sfortuna e la bici alla bersagliera. Fagnano Olona si prepara a vivere una giornata di pura goliardia nel ricordo del ragionier Ugo Fantozzi e del suo inseparabile collega Filini, dando il benvenuto alla Coppa Cobram. L’ormai celebre evento tragicomico torna con la sua quinta edizione per riportare in vita le atmosfere surreali e indimenticabili nate dal genio di Paolo Villaggio, trasformando la Valle Olona nel palcoscenico di una corsa fuori da ogni schema.

L’appuntamento è fissato per domenica 20 settembre negli spazi dell’Approdo Calipolis, in via Cristoforo Colombo 80. I coraggiosi partecipanti si ritroveranno alle 10.00 per le tradizionali operazioni di “punzonatura” dei mezzi, mentre il via ufficiale alla gara verrà dato alle 11.00. Promossa dall’associazione Calimali ODV ETS insieme al Gruppo Filini, la manifestazione punta ancora una volta a premiare l’originalità e la simpatia piuttosto che il tempo di percorrenza: l’invito rivolto ai ciclisti è infatti quello di sfoggiare i costumi più improbabili e rispolverare biciclette vintage, cimentandosi nelle personificazioni della Signorina Silvani, del geometra Calboni o dei tanti indimenticabili volti della saga.

Terminata la fatica sui pedali, la giornata proseguirà all’insegna del cibo. Alle 12.30 si alzerà il sipario sulla cucina per rifocillare atleti e spettatori, a cui farà seguito un altro grande classico dell’universo fantozziano: la goliardica e attesissima “partitona” di calcio Scapoli contro Ammogliati.

Con il suo mix di ironia e spirito di comunità, l’iniziativa si conferma un appuntamento molto amato nel Varesotto. Per ricevere informazioni dettagliate o iscriversi alla competizione è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo infogruppofilini@gmail.com.