Fagnano Olona si prepara per la Festa Patronale di Santa Maria Assunta

La festa prenderà il via venerdì 11 settembre, con l’apertura dello stand gastronomico alle 19.00 e una serata dedicata alla musica, all’intrattenimento e alla spiritualità

Dall’11 al 14 settembre quattro giorni con un programma pensato per vivere la festa non soltanto come una ricorrenza religiosa, ma come un momento di incontro capace di coinvolgere tutta la comunità, tra celebrazioni religiose, musica, buona cucina e iniziative per tutta la famiglia.

Settembre è tempo di ripartire, di ritrovarsi e di tornare a vivere gli spazi della propria comunità. Con questo spirito torna a Fagnano Olona la Festa Patronale di Santa Maria Assunta, un appuntamento che unisce la tradizione religiosa a momenti di convivialità, musica e intrattenimento, con proposte pensate per tutte le età.

La festa prenderà il via venerdì 11 settembre, con l’apertura dello stand gastronomico alle 19.00 e una serata dedicata alla musica, all’intrattenimento e alla spiritualità. Alle 21.00, infatti, Don Stefano Colombo, prete e cantautore, condurrà il pubblico, attraverso le sue canzoni, in un momento di meditazione dal titolo “Cantiamo quel che siamo”, proposto in occasione del 50° anniversario della consacrazione della Chiesa di Santa Maria Assunta.

Il sabato pomeriggio la festa entrerà nel vivo con un appuntamento particolare: alle 17.30 prenderà il via la nuova edizione della Stracadina di Furnas, corsa e camminata non competitiva che riporta nelle strade del rione Fornaci una tradizione nata nel 1973. Un’occasione per correre oppure semplicemente camminare insieme.

Al termine della manifestazione, la festa continuerà all’oratorio con la cena e le premiazioni, prima di lasciare spazio alla musica dal vivo. Alle 21.15 sarà infatti la band Fottuta Marmellata a salire sul palco, portando in arena una ventata di energia con una raccolta di brani celebri ma mai scontati: un viaggio musicale che attraversa la storia del rock, dalle sue origini fino ai suoni più contemporanei.

Domenica, una giornata per tutta la famiglia

Sarà però soprattutto la domenica 13 settembre a trasformare la festa in una vera giornata da vivere insieme, dal mattino fino alla sera, con appuntamenti capaci di intrecciare tradizione, spiritualità, musica e divertimento.

La giornata inizierà con gli appuntamenti religiosi. Alle 11.15 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Don Armando Colombo, in occasione del 25° anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

Seguiranno l’aperitivo e il pranzo con lo speciale Polenta e Bruscitt o Gorgonzola.

Ma sarà il pomeriggio a regalare alcuni degli appuntamenti più originali della festa.

Alle 15.00 bambini e famiglie saranno protagonisti di un’originale esperienza dedicata alla costruzione e al volo degli aquiloni.

Non sarà semplicemente l’occasione per far volare un aquilone, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta di questo oggetto antico e affascinante. I partecipanti potranno costruire e decorare il proprio aquilone, mettendo alla prova manualità e fantasia, per poi arrivare al momento più atteso: portarlo all’aperto e affidarlo al vento. L’attività sarà curata da Edoardo Borghetti di VolaRho, da anni impegnato nella diffusione della cultura dell’aquilone attraverso laboratori rivolti a bambini e ragazzi. L’obiettivo è trasformare il gioco in un’esperienza capace di stimolare curiosità e creatività: costruire un aquilone significa infatti lavorare con materiali, forme e misure, sperimentare alcune semplici leggi della fisica e, soprattutto, imparare ad osservare il vento e la natura.

E così, nel pomeriggio della festa, il cielo sopra Fagnano potrebbe riempirsi di colori e forme diverse, in un volo collettivo che rappresenta forse il modo più semplice e immediato per tornare a giocare insieme, lontano dagli schermi e con gli occhi rivolti verso l’alto.



Dalle corde dell’aquilone alle corde della chitarra

Terminato il laboratorio, il pomeriggio proseguirà ancora all’insegna della musica.

Il Maestro Nicholas Nebuloni e i giovani ragazzi della sua Orchestra si esibiranno nel concerto “Corde che uniscono”, un viaggio attraverso la musica che porterà il pubblico dalla forza dell’orchestra alle emozioni dei giovani solisti, fino all’intimità del recital del Maestro Nebuloni.

Tre momenti, tante voci, un’unica passione: la chitarra.

Un appuntamento che permetterà di scoprire il talento dei giovani musicisti e, allo stesso tempo, il valore della musica come strumento capace di unire generazioni e sensibilità diverse.

La domenica si concluderà con lo stand gastronomico in funzione dalle 19.00 e con un’altra serata di musica dal vivo e ballo con la cover band “I Vandali” che porterà sul palco lo spettacolo “Gli anni d’oro della POP music”, per far ballare il pubblico al ritmo delle più belle canzoni degli anni Novanta e dei migliori brani di ballo liscio.

A chiudere i quattro giorni di festa sarà, lunedì 14 settembre, la Santa Messa in suffragio dei defunti della Comunità Pastorale alle 21.00.

Al termine, l’ultimo momento conviviale della festa sarà affidato allo “Svuota Fusti” al Bar dell’Oratorio, per salutarsi con un’ultima serata insieme.