Family Care lancia da Gallarate i nuovi corsi gratuiti per badanti, con un modulo di medicina narrativa

Nuovi corsi gratuiti per aspiranti badanti: li annuncia Family Care, agenzia per il lavoro specializzata nell’assistenza domiciliare che ha direzione e uffici a Gallarate, al Centro Direzionale Le Torri di via Marsala.

I percorsi uniscono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche: dalla simulazione della movimentazione della persona anziana all’igiene, fino alla preparazione dei pasti. La novità di questa edizione, secondo l’azienda, è l’introduzione di un modulo dedicato alla medicina narrativa, un approccio riconosciuto dall’Istituto superiore di sanità che mette al centro le storie di vita delle persone assistite: ricordi, parole, fotografie, episodi significativi diventano materiale di lavoro per costruire la relazione tra assistente familiare e anziano.

Non si tratta soltanto di ascolto, spiega l’agenzia, ma di una metodologia che punta a comprendere meglio i bisogni della persona, ridurre la solitudine, sostenere la memoria e rafforzare la fiducia reciproca. Family Care rivendica di essere la prima agenzia per il lavoro in Italia a inserire questo strumento nella formazione delle assistenti familiari.

L’obiettivo dichiarato è duplice: offrire alle famiglie un servizio più accurato e fornire alle lavoratrici strumenti aggiornati per gestire diversi livelli di autosufficienza psico-fisica, sia a domicilio sia in ambito ospedaliero. Un tema che pesa in un Paese che è oggi il più anziano d’Europa e nel quale una quota rilevante del lavoro di cura resta irregolare: l’agenzia, che assume direttamente gli assistenti familiari sollevando le famiglie dagli adempimenti amministrativi, da tempo chiede una riforma che defiscalizzi i costi dell’assistenza domestica.

Sul fronte occupazionale, l’azienda sostiene che tutti i corsisti delle precedenti edizioni sono stati poi regolarmente assunti. Per candidarsi non serve esperienza pregressa: vengono richieste predisposizione alla cura, affidabilità, empatia e buone capacità relazionali, con affiancamento e formazione continua per chi è alle prime armi.

I corsi si terranno in tutte le città dove l’agenzia ha una filiale. L’elenco è sul sito www.familycarebadanti.it; le candidature si inviano a formazione@familycarebadanti.it.