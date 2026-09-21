Farmacie e Case di Comunità: a Varese un corso per orientare i cittadini ai nuovi servizi sanitari

Un incontro di formazione rivolto ai farmacisti del territorio gestito dall’ASST Sette Laghi per approfondire il funzionamento dei servizi territoriali e delle Case di Comunità. L’appuntamento è fissato per martedì 29 settembre alle ore 19.30 a Varese, nella Sala Montanari di via Bonini.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Varese, Federfarma Varese e l’ASST Sette Laghi, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della rete delle farmacie come primo punto di contatto e orientamento d’informazione per i cittadini nell’accesso ai servizi di sanità territoriale.

Il programma dei lavori si aprirà con l’intervento del Direttore Generale dell’ASST Sette Laghi, Mauro Moreno, dedicato al quadro generale delle strutture territoriali. La serata proseguirà con approfondimenti operativi sulle funzioni del PUA (Punto Unico di Accesso), sull’attività degli infermieri di famiglia e di comunità, sulle prestazioni dell’ambulatorio infermieristico e sul modello di gestione della continuità assistenziale adottato da Regione Lombardia. A chiudere gli interventi sarà Andrea Pomi, vicepresidente di Federfarma Varese, che tratterà le prospettive di integrazione tra le farmacie e le Case di Comunità.

Alla serata parteciperanno l’assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari e il consigliere delegato alla Sanità Guido Bonoldi. La moderazione sarà affidata al presidente di Federfarma Varese e consigliere regionale Luigi Zocchi.