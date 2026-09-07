Festa del Fungo a Cunardo: tre giorni con I Tencitt tra porcini, cucina e tant divertimento

Dall’11 al 13 settembre alla Baita del Fondista la tradizionale sagra di fine estate. Protagonisti i funghi porcini, con cucina, servizio d’asporto, tombolata e intrattenimento

Dopo il successo di “Mosaico – Festival Internazionale del Folklore”, il gruppo folkloristico I Tencitt torna protagonista a Cunardo con uno degli appuntamenti più attesi di fine estate: la tradizionale Festa del Fungo.

La sagra si svolgerà venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre alla Baita del Fondista di Cunardo, in via Bedero.

Al centro della festa ci saranno naturalmente i funghi porcini, protagonisti di un ricco menù che comprenderà polenta, brasato, risotto, tagliatelle, lasagne, frittelle ai funghi e numerose altre specialità.

La cucina sarà aperta venerdì e sabato dalle 19, mentre domenica sarà possibile pranzare dalle 12 e cenare dalle 19. Saranno inoltre presenti un fornito servizio bar e uno stand dedicato ai dolci, con torte di diverse varietà, frittelle e altre golosità. Per tutti i piatti presenti nel menù sarà disponibile anche il servizio d’asporto.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica, grazie all’ampio capannone coperto della Baita del Fondista.

Per facilitare l’arrivo dei partecipanti sarà attivo anche un servizio gratuito di bus navetta dai parcheggi del supermercato Tigros di via Varesina 16 e del Campo Sportivo di via Rossini fino all’area della festa. È previsto il servizio al tavolo e alle casse sarà possibile pagare sia in contanti sia tramite Pos.

Non ci sarà soltanto buon cibo: durante la Festa del Fungo sono in programma intrattenimento, sorprese e una tombolata con numerosi premi a tema, per un fine settimana dedicato al gusto e al divertimento.

Per maggiori informazioni consultate il sito internet dell’associazione o la pagina Facebook iTencitt. Potete inoltre contattare il gruppo via mail all’indirizzo gruppotencitt@libero.it o al numero +393332586057.