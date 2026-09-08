Festa del Pane e Vino a Fagnano Olona: una domenica tra prodotti locali e vendemmia

Una domenica nel verde tra sapori, musica e antiche tradizioni contadine. Domenica 13 settembre a Fagnano Olona torna la Festa del Pane e Vino, organizzata dall’Associazione Orticola Varesina in collaborazione con l’Associazione Calimali.

L’appuntamento è dalle 9 alle 18 al Parco del Medio Olona, negli spazi dell’Associazione Calimali di via Cristoforo Colombo 80. A fare da cornice alla festa saranno sette ettari di verde tra prati, alberi e piste ciclabili, dove trascorrere la giornata passeggiando e curiosando tra gli stand.

Prodotti, salamelle e un gelato “pane e uva”

Durante la giornata saranno presenti stand con diverse proposte e prodotti, mentre il punto ristoro permetterà di fermarsi per il pranzo all’aperto. Tra le proposte non mancherà la salamella, insieme ad alcune specialità legate alla festa.

Ci saranno infatti frittelle all’uva e altre varietà di frittelle, ma anche un prodotto decisamente più insolito: un gelato di capra al gusto “pane e uva”, preparato appositamente per l’occasione e affiancato da altri gusti.

I bambini possono provare la vendemmia

Una parte importante del programma sarà dedicata ai più piccoli. Sia al mattino sia nel pomeriggio ci sarà la musica del “Maestro di Brema”, il signor Loscalzo, che coinvolgerà i bambini utilizzando strumenti originali costruiti con materiali di riciclo.

Nel pomeriggio arriverà invece uno dei momenti più curiosi della giornata: i bambini potranno partecipare alla vendemmia, raccogliendo l’uva e provando a pigiarla con i piedi. Un modo per scoprire concretamente come si svolgeva un tempo una delle attività più caratteristiche della stagione.

La Festa del Pane e Vino sarà quindi anche un’occasione per trascorrere qualche ora nel Parco del Medio Olona, tra natura, cibo e attività pensate per le famiglie.

La festa si svolgerà domenica 13 settembre 2026, dalle 9 alle 18, al Parco del Medio Olona, presso l’Associazione Calimali in via Cristoforo Colombo 80 a Fagnano Olona.

Articolo realizzato in collaborazione con Associazione Orticola Varesina

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