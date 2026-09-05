Festa di San Tito, dove parcheggiare a Casorate Sempione: la guida alla sosta

Un appuntamento che si ripete soltanto ogni dieci anni e che porta con sé un entusiasmo contagioso, ma anche qualche inevitabile nodo logistico. In questi giorni di grande affluenza per la Festa di San Tito, la domanda che risuona più frequentemente tra i visitatori e gli automobilisti in arrivo a Casorate Sempione è sempre la stessa: dove lasciare l’auto? (nella foto il momento dell’inaugurazione di oggi, sabato 5 settembre)

Muoversi nelle vie di un piccolo centro cittadino trasformato per l’occasione non è un’impresa semplice, ma il comitato organizzatore ha predisposto una mappa dettagliata delle aree sosta per agevolare l’afflusso delle persone.

Per chi proviene da Gallarate sono quattro le opzioni principali individuate, facilmente impostabili sul navigatore satellitare prima di mettersi in viaggio: il parcheggio di via Trieste, quello di via Roma, l’area di sosta nei pressi della rotonda di via Roma e la zona del cimitero, sempre in via Roma. Più ridotte, invece, le possibilità per chi arriva dalla direzione opposta, ovvero da Somma Lombardo, dove le opzioni scarseggiano e costringono ad accettare l’idea di fare un tratto di strada a piedi per raggiungere il cuore dei festeggiamenti. Venendo da Cardano, invece, ci sono molte aree verdi adibite a parcheggio, anche in questo caso le indicazioni non mancano.

Molti automobilisti tendono a lasciare la vettura lungo la statale del Sempione, un’opzione sconsigliata per evitare pericoli. Il consiglio generale per tutti i visitatori resta dunque quello di partire con un buon margine di anticipo, pianificare il percorso in base alle aree dedicate e armarsi della giusta dose di pazienza per godersi al meglio la festa.

Chi non volesse usare l’auto (cosa saggia) può usufruire del treno: la stazione di Casorate Sempione è davvero a pochi metri dal centro.