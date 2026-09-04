Festa grande a Solbiate Arno: il Gruppo Alpini “Claudio Perin” festeggia 50 anni di storia
Il sodalizio solbiatese delle penne nere si prepara a spegnere cinquanta candeline con una giornata di appuntamenti tra cerimonie ufficiali, sfilate per le vie del paese e momenti di festa aperti a tutta la cittadinanza
Un traguardo storico per la comunità di Solbiate Arno, che si prepara a festeggiare il mezzo secolo di vita del proprio sodalizio delle penne nere. Domenica 6 settembre 2026 il Gruppo Alpini “Claudio Perin” celebrerà il 50° anniversario di fondazione con una giornata ricca di appuntamenti istituzionali, momenti di memoria e celebrazioni aperte a tutta la cittadinanza.
Il ritrovo e la cerimonia dell’alzabandiera
I festeggiamenti prenderanno il via ufficialmente alle ore 9:30 con il ritrovo dei partecipanti presso la sede del Gruppo Alpini, situata in via Aldo Moro al civico 37.
Poco dopo, alle 9:45, si terrà il solenne momento dell’alzabandiera presso il monumento dedicato alle penne nere. Alle 9:50 la manifestazione entrerà nel vivo con la partenza del corteo, che sfilerà lungo le vie del paese per raggiungere la Chiesa Parrocchiale di San Maurizio.
La memoria dei caduti e la Santa Messa
Prima dell’inizio della funzione religiosa, alle 10:20 è previsto un momento di raccoglimento davanti al monumento cittadino per l’onore ai caduti e la deposizione di una corona d’alloro.
Alle 10:30 la comunità si riunirà all’interno della Chiesa Parrocchiale di San Maurizio per la celebrazione della Santa Messa d’anniversario.
Il corteo cittadino e i saluti delle autorità
Terminata la funzione liturgica, alle 11:30 il corteo riprenderà il proprio cammino muovendosi lungo via Montebello fino a raggiungere l’Area Feste Comunale. Qui si terrà il momento istituzionale della giornata, dedicato ai discorsi delle autorità locali e dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini.
L’intero percorso e le cerimonie saranno accompagnati dalle note musicali della Banda “Giuseppe Verdi” di Capolago.
Conclusione in festa e patrocinio locale
A chiudere l’evento, attorno alle 12:15, sarà offerto un rinfresco conviviale aperto a tutti i partecipanti presso l’Area Feste.
La manifestazione è organizzata dal Gruppo Alpini “Claudio Perin” della Sezione di Varese e si avvale del patrocinio ufficiale del Comune di Solbiate Arno.
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