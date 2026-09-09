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Festival Terre rosse: ai Giardini Estensi di Varese la cultura che celebra la diversità

Musica afro-caraibica, dibattiti e teatro. Scopri il programma e tutte le informazioni per partecipare

tamburi africani
Spettacoli

13 Settembre 2026

Ai Estensi di Varese va in scena la nuova edizione del festival culturale Terre rosse, in programma domenica 13 settembre dalle 16:00 alle 22:00. Una serata da vivere insieme tra teatro, incontri, musica dal vivo e street food etnico, con l’obiettivo di valorizzare la diversità, l’inclusione e la sostenibilità ambientale attraverso il linguaggio delle arti. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Il programma si apre alle 16:30 con le percussioni realizzate con materiali di recupero del gruppo Drum Theatre, nato da un’idea di Sergio Cherubin, che unisce sul palco persone con disabilità e giovani. Dopo lo spettacolo, ci sarà un laboratorio pensato per mostrare come la musica sappia superare ogni barriera sociale.

A seguire, alle 18:30, l’attivista per i diritti umani e ingegnere informatico John Mpaliza tiene un intervento dedicato ai costi umani ed ambientali della tecnologia quotidiana. L’incontro accende i riflettori sullo sfruttamento delle materie prime critiche come coltan, cobalto e oro nella Repubblica Democratica del Congo e sull’impatto della transizione digitale.

La musica torna protagonista alle 19:00 con la Ballafon Percussion Band diretta dal maestro Antonio Testa. Nato come progetto di musicoterapia per aiutare le persone a socializzare, domenica il gruppo invita il pubblico ad abbandonarsi ai suoni di ritmi afro-caraibici, djembé, tamburi e racconti.

La chiusura dell’evento è affidata alle 20:30 all’artista Mohamed Ba con il monologo Il respiro del fango, accompagnato dal vivo dalla kora di Elena Russo. Una performance rituale e ancestrale che esplora il legame profondo tra l’uomo e la terra, richiamando miti millenari e memoria collettiva per riflettere sul valore del suolo e della comunità.

Organizzato da

9 Settembre 2026
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