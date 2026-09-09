Festival Terre rosse: ai Giardini Estensi di Varese la cultura che celebra la diversità

Musica afro-caraibica, dibattiti e teatro. Scopri il programma e tutte le informazioni per partecipare

Ai Estensi di Varese va in scena la nuova edizione del festival culturale Terre rosse, in programma domenica 13 settembre dalle 16:00 alle 22:00. Una serata da vivere insieme tra teatro, incontri, musica dal vivo e street food etnico, con l’obiettivo di valorizzare la diversità, l’inclusione e la sostenibilità ambientale attraverso il linguaggio delle arti. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Il programma si apre alle 16:30 con le percussioni realizzate con materiali di recupero del gruppo Drum Theatre, nato da un’idea di Sergio Cherubin, che unisce sul palco persone con disabilità e giovani. Dopo lo spettacolo, ci sarà un laboratorio pensato per mostrare come la musica sappia superare ogni barriera sociale.

A seguire, alle 18:30, l’attivista per i diritti umani e ingegnere informatico John Mpaliza tiene un intervento dedicato ai costi umani ed ambientali della tecnologia quotidiana. L’incontro accende i riflettori sullo sfruttamento delle materie prime critiche come coltan, cobalto e oro nella Repubblica Democratica del Congo e sull’impatto della transizione digitale.

La musica torna protagonista alle 19:00 con la Ballafon Percussion Band diretta dal maestro Antonio Testa. Nato come progetto di musicoterapia per aiutare le persone a socializzare, domenica il gruppo invita il pubblico ad abbandonarsi ai suoni di ritmi afro-caraibici, djembé, tamburi e racconti.

La chiusura dell’evento è affidata alle 20:30 all’artista Mohamed Ba con il monologo Il respiro del fango, accompagnato dal vivo dalla kora di Elena Russo. Una performance rituale e ancestrale che esplora il legame profondo tra l’uomo e la terra, richiamando miti millenari e memoria collettiva per riflettere sul valore del suolo e della comunità.