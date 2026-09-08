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Saronno/Tradate

Fiamme in un capannone di Caronno Pertusella, distrutta un’imbarcazione

L'incendio si è sviluppato alla mezzanotte tra lunedì 7 e martedì 8 ed è stato domato da cinque squadre dei vigili del fuoco

incendio capannone caronno pertusella settembre 2026

Mezzanotte di fuoco a Caronno Pertusella: nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre un vasto incendio sprigionatosi in un capannone di via Milano – nella zona sud della cittadina – ha impegnato numerosi vigili del fuoco che sono infine riusciti a domare le fiamme.

A prendere fuoco è stata una imbarcazione che si trovava nel deposito. Sul posto sono giunte ben cinque squadre con l’ausilio di tre autopompe, una autobotte e un pick up modulare. Con loro una pattuglia dei Carabinieri. L’incendio non ha causato danni alle persone.

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Pubblicato il 08 Settembre 2026
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