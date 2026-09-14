Fiera di Varese: oltre 12.000 visitatori nel weekend inaugurale

Si è chiuso il primo weekend della 48ª edizione della Fiera di Varese, inaugurata venerdì 11 settembre alla Schiranna e in programma fino a domenica 20 settembre. Un debutto che ha visto il pubblico arrivare numeroso negli spazi della manifestazione, tra area espositiva, incontri, spettacoli, sport e proposte gastronomiche, dando il via ai dieci giorni dedicati quest’anno al tema “Scelgo Varese”.

I numeri dell’edizione 2026

L’edizione di quest’anno conta 150 espositori distribuiti su 5.000 metri quadrati di superficie espositiva, oltre 40 appuntamenti e sei aree tematiche, a cui si aggiungono tre progetti speciali. Un format che affianca alla tradizionale dimensione commerciale un programma sempre più articolato di informazione, cultura, intrattenimento, sport e valorizzazione del territorio.

Lunedì 14: sicurezza e Special Olympics

La settimana si apre con due appuntamenti: alle 18.00 “Commercio sicuro, territori più forti”, a cura di Confesercenti Regionale Lombardia, dedicato a sicurezza, legalità e tutela delle attività commerciali: sarà presente anche il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni.

Alle 18.30 spazio allo sport e all’inclusione con il racconto dei Giochi Nazionali di Special Olympics da parte degli atleti di ASA Varese. Nell’Area Food & Spettacoli prosegue il ciclo “C’è fermento!”, con protagonista BKF Stella Argento.

Martedì 15: il clou della settimana

Giornata particolarmente densa quella di martedì. Alle 18.00 l’incontro “L’evoluzione della formazione professionale per i disabili”, promosso dalla Cooperativa Sociale Siloam con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Varese. Alle 19.00 uno degli appuntamenti più attesi, “Ci metto la firma”, dedicato al valore del giornalismo nell’epoca dei social e degli influencer, a cura di VareSempre, La Varese Nascosta e Varesinando.

Alle 20.30, per il centenario della Provincia di Varese, l’incontro “Tutti i presidenti alla Schiranna” riunirà i presidenti dell’ente ancora in vita — Massimo Ferrario, Marco Reguzzoni, Dario Galli, Gunnar Vincenzi, Emanuele Antonelli — insieme all’attuale presidente Marco Magrini. Alle 21.00 spazio all’intelligenza artificiale con “IA in azienda: opportunità concrete, utilizzo consapevole e nuove regole”, a cura di Confcommercio Ascom Varese, con Davide Tonini e Roberto Carettoni, moderati da Diego Brianza.

Mercoledì e giovedì: territorio, cultura e natura

Mercoledì 16 settembre, alle 18.30, “Varese Camminare tutto l’anno” affronta l’escursionismo come leva di turismo lento, con la presentazione del podcast “Beyond Lake Varese” a cura di Rete55; alle 21.00 nuovo incontro sull’inclusione con “La famiglia del lavoratore disabile”. Giovedì 17 spazio a cultura e natura con Sensibilia Festival 2026 alle 17.00, l’incontro storico curato dalla Libreria Giunti Gavirate alle 18.30 e la serata sui fiori con Confcommercio Ascom Varese alle 21.00.

Venerdì e il weekend conclusivo

Venerdì 18, dopo gli appuntamenti pomeridiani su mindful eating e yoga, alle 20.30 arriva “Televendita Show, sfida senza pietà” con Andrés Garofalo. Sabato 19 spazio alla Stand Up Comedy della Scuola Spettacolo M.ART.E alle 17.30, seguita dal secondo appuntamento di Sensibilia Festival e, alle 21.30, dal concerto tributo a Lucio Battisti “Emozioni Rock”.

Domenica 20: il gran finale

L’ultima giornata si apre alle 10.00 con il gruppo di lettura “Il Capoverso” e prosegue alle 11.00 con la premiazione della 3ª edizione di Run for Lake Varese, a cura di Varese EcoRun. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, l’incontro “Osteoporosi: l’importanza della prevenzione e il trattamento nella donna con tumore al seno”, con la dottoressa Marta Ferrando, chiuderà il calendario dell’Area Incontri & Cultura.

Per tutta la settimana restano protagoniste anche l’Area Food & Spettacoli, con specialità regionali e street food, la Varese Wine Week e l’area Benvenuti in Condominio. Ingresso e parcheggio sono gratuiti.