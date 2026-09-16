Figli di un gol minore riparte con Paolo Zerbi, che dà voce visibilità al calcio dilettanti



Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.

Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla tutti i giorni alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Paolo Zerbi è la dimostrazione di come la passione per il giornalismo sportivo possa trasformarsi in un’impresa editoriale di riferimento per il territorio. Cresciuto con il mito del Milan di fine anni ’80 e con un passato giovanile da cestista a Saronno sotto la guida di Charlie Yelverton, Zerbi scopre la sua vera vocazione durante gli anni universitari. Nonostante gli studi in economia, muove i primi passi sul campo grazie al settimanale Sprint e Sport, raccontando il calcio giovanile e dilettantistico. Quella che è iniziata sui campi di provincia si è presto trasformata in una professione vissuta con lo sguardo dell’appassionato, affascinato dal calore autentico delle categorie minori — un’atmosfera che ama ritrovare anche nei suoi viaggi in Inghilterra, tra le sfide di sesta e ottava serie.

La svolta arriva nel maggio 2020 quando, in piena pandemia, fonda insieme a Mattia Boria e Roberto Bulgheroni la società 020 Media e la piattaforma paolozerbi.com. Nata quasi per scommessa (“avete molto coraggio”, fu il commento del notaio), la realtà editoriale è diventata in breve tempo un pilastro per il racconto del calcio locale tra la Serie D e le categorie provinciali. Con oltre 20 collaboratori, migliaia di abbonati su YouTube e collaborazioni dirette con club storici come Pro Patria, Varesina e Solbiatese, la redazione garantisce una copertura capillare con gli imperdibili highlights del calcio dilettanti, dalla Serie D alle categorie minori. Tra l’apertura del nuovo studio e aneddoti diventati virali — come la celebre esperienza sull’esordio di Maicon al Sona —, Paolo Zerbi continua a dare voce al patrimonio umano e sportivo del calcio dilettantistico.

Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.

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