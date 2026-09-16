Figli di un gol minore riparte con Paolo Zerbi, che dà voce visibilità al calcio dilettanti
Per la prima puntata della seconda stagione un incontro particolare con il giornalista che insieme ai soci Mattia Boria e Roberto Bulgheroni ogni settimana raccontano il calcio dai campi di provincia
Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.
Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla tutti i giorni alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.
Paolo Zerbi è la dimostrazione di come la passione per il giornalismo sportivo possa trasformarsi in un’impresa editoriale di riferimento per il territorio. Cresciuto con il mito del Milan di fine anni ’80 e con un passato giovanile da cestista a Saronno sotto la guida di Charlie Yelverton, Zerbi scopre la sua vera vocazione durante gli anni universitari. Nonostante gli studi in economia, muove i primi passi sul campo grazie al settimanale Sprint e Sport, raccontando il calcio giovanile e dilettantistico. Quella che è iniziata sui campi di provincia si è presto trasformata in una professione vissuta con lo sguardo dell’appassionato, affascinato dal calore autentico delle categorie minori — un’atmosfera che ama ritrovare anche nei suoi viaggi in Inghilterra, tra le sfide di sesta e ottava serie.
La svolta arriva nel maggio 2020 quando, in piena pandemia, fonda insieme a Mattia Boria e Roberto Bulgheroni la società 020 Media e la piattaforma paolozerbi.com. Nata quasi per scommessa (“avete molto coraggio”, fu il commento del notaio), la realtà editoriale è diventata in breve tempo un pilastro per il racconto del calcio locale tra la Serie D e le categorie provinciali. Con oltre 20 collaboratori, migliaia di abbonati su YouTube e collaborazioni dirette con club storici come Pro Patria, Varesina e Solbiatese, la redazione garantisce una copertura capillare con gli imperdibili highlights del calcio dilettanti, dalla Serie D alle categorie minori. Tra l’apertura del nuovo studio e aneddoti diventati virali — come la celebre esperienza sull’esordio di Maicon al Sona —, Paolo Zerbi continua a dare voce al patrimonio umano e sportivo del calcio dilettantistico.
Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.
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